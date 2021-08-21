Kurtlar Vadisi’nin Safiye Karahanlı’sı son haliyle şaşırttı! Güzel oyuncu Begüm Kütük kusursuz fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor

Türk televizyon tarihinde adından sıkça söz ettiren hala da konuşulan Kurtlar Vadisi dizisi, gerek karakterleriyle, gerek konusu itibarıyla hep dikkat çekti. Dizinin karakterleri epey yaş alıp değişirken, bir isim var ki adeta yıllara meydan okuyor. Bu kişi Kurtlar Vadisi’nde Safiye Karahanlı karakterini canlandıran Begüm Kütük. İşte güzel oyuncunun son hali...

KURTLAR VADİSİ’NİN SAFİYE KARAHANLI’SI SON HALİ

Yönetmenliğini Osman Sınav’ın yaptığı Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar sürdü. Dizinin adı değişerek tekrar ekranlara geldi. Hatta filmleri bile yapıldı. Konusu da kadar karakterleriyle de dikkat çeken Kurtlar Vadisi, hala konuşulmaya devam ediyor. Konuşulan karakterlerden birisi de Mehmet Karahanlı’nın kızı, Polat Alemdar’ın kardeşi olan Safiye Karahanlı. Diziye damga vuran kadın karakterler arasında yer alan Safiye hep yurt dışında eğitim almış, diziye ilk girişiyle olay olmuştu. Babası her ne kadar yurt dışına dönmesini iste de o dönmemişti. Ancak daha sonra gerçekleri öğrenince Polat’ın yanında yer alıp, eğitimini tamamlamak üzere Kanada’ya gitmişti. Karakteri güzel oyuncu Begüm Kütük canlandırmıştı. Kütük, şimdilerde evli ve bir çocuk annesi. Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşarak, takipçilerinin beğenisini alan yetenekli oyuncu, kusursuz fiziğiyle herkesi şaşırtıyor. Adeta yıllara meydan okuyan Begüm Kütük, “dizideki o duru güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş” dedirtiyor.

İşte Kurtlar Vadisi’nin Safiye Karahanlı’sı son hali:

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir Konak'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okumuştur. Lise yıllarında voleybol oynamıştır. Bir ablası vardır.

Fransa Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi Kültürel arabuluculuk ve İletişim bölümünü, kazandı. Ancak Üniversite eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü.

2001 yılında "Türkiye Best Of Model" yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003-2004 yılları arasında A.G.A ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünde oynadı.



