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Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber'e veda! Ne Polat Alemdar ne de Süleyman Çakır katıldı...

27.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Usta oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Hatice Aslan, Osman Wöber'in cenazesinde yaptığı konuşmada "Bu konuda çok duyarsızız" diyerek usta isimle ilgili bir gerçeği açıkladı. Cenazede gözler Kurtlar Vadisi oyuncularını da aradı ancak pek çok ünlü isim cenazede yer almadı.

Usta oyuncu Osman Wöber evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı olarak hafızalara kazınan ve pek çok tiyatro ve yapımda da rol alan 62 yaşındaki Osman Wöber için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

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Cenazede gözler usta oyuncuyla Kurtlar Vadisi'nde yer alan Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca gibi isimleri aradı ancak cenazeye katılım oldukça azdı.

ZAFER ALGÖZ: MERHAMETLİ BİR ADAMDI

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Pırıl pırıl bir insandı. Çocuklarına, insana, doğaya hatta sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Wöber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. 'Eyvah şimdi ne yapacağız' dediğimizde son derece soğukkanlı işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli bir idareciydi Osman Wöber" dedi.

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EŞİNİN ZOR ANLARI

Eşi Müge Wöber, "Her insanın isminin önünde sıfatlar vardır. Sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum Osman vicdanlıydı, asildi, dürüsttü, cesurdu ve her şeyden önemlisi ölçülü bir adamdı. Erdemliydi, onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluyum. Beni mutlu etti. Güzel ve çok zengin bir hayat yaşadık her anlamda" dedi.

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Konuşmaların ardından Osman Wöber'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Wöber için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Osman Wöber için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Osman Wöber Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

"ŞARTLAR ZORLAŞINCA..."

Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde konuşan oyuncu Hatice Aslan, "İnanılmaz bir insandı. Çok üzülüyorum Osman gibi bir inanın kıymeti bilinmedi. Osman'ın Ankara'ya gidişi sebebi buradan şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Zaten gittiği yer aydınlık. Gerçekten erdemli davranışların hepsi vardı. Çok iyi bir insandı. Hiç merak etmesin eşi ve kızı bize emanet. Güle güle git Osman" ifadelerini kullandı. (DHA-İHA)

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