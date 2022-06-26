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Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı Osman Wöber'in cenaze programı belli oldu

26.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenaze programı belli oldu.

Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay'ı Osman Wöber'in cenaze programı belli oldu

Osman Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 27 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Wöber'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

osman wöber

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatroları'nda başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın oyunlarında çeşitli roller aldı.

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Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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