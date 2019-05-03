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Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Blu TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak olan Behzat Ç. ekibine Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Ertuğrul Şakar da katıldı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

Fenomen dizi 'Behzat Ç.'nin BluTV için çekilecek yeni bölümlerinin hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Altı yıl aradan sonra İnter Medya'nın yapımcılığında hayata geçirilecek olan proje, 40'ar dakikalık 9 bölümden oluşacak.

Senaryosunu Mehmet Ercan Erdem'in kaleme aldığı diziyi yine Serdar Akar yönetecek.

KURTLAR VADİSİ PUSU'NUN YASİN KOMUTANI KADRODA

Serdar Akar ile eski ortağı usta yönetmen Tarkan Karlıdağ uzun süre sonra tekrar 'Behzat Ç.' için bir araya geldi. Yeni bölümlerde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek.

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Yeni kadroya ayrıca 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Yasin Komutan'a hayat veren Ertuğrul Şakar da katıldı. Usta tiyatrocu Şakar, 'Behzat Ç.'de Behzat'ın arkadaşı 'Serhat Müdür' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.


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