Kurtlar Vadisi ve BBG, Kanal D'de mi başlayacak?

Milliyet Gazetesi yazarı Sina koloğlu, Kurtlar Vadisi ve BBG yarılmasının Kanal D'de yayınlanacağı iddialarını köşesinde taşıdı.

Kanal D'de değişiklik olacak mı?

İddia, ‘Kurtlar Vadisi’nin Kanal D’ de başlayacağı’ yönünde... Merak edip sordum. “Şu an tüm projeleri yeniden değerlendiriyoruz. İsmi söylenenler doğru değil” yanıtını aldım. Bir iddia da, ‘BBG’nin Kanal D’de başlayacağıydı’, onu da sordum, “Tüm bunlar için zaman lazım” dediler. Doğrusunu söylemek gerekirse, Murat Saygı’nın Kanal D’nin başına geçmesi doğru bir karar... Burada çalışmış, kanalın ruhunu bilen bir isim... Yine doğrusunu söylemek gerekirse, uzun bir süredir program ve dizi seçimlerinde epey sıkıntısı vardı kanalın... Saygı, bu anlamda ‘çözüm üretme’ konusunda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sektörde konuştuğum isimler kendisi için, “Rekabet hırsı ve refleksi olan bir isimdir. İlk aşamada yaz için 1-2 yeni proje alır, ama asıl ekime hazırlık yapacaktır” diyor.

