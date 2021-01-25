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Kuru meyve alırken dikkat... Fayda sağlıyor diye sağlığınızdan olmayın! Parlak diye alıyoruz ama...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.01.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Kuru meyve tüketimi günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Özellikle kuru meyvelerin sağlık açısından faydaları ve dört mevsim tüketilmesinin avantajları, tatlılarda veya ara öğün olarak tüketilmesi gibi pek çok avantajı sayesinde her mutfakta bulunan ürünler haline getirdi. Peki kuru meyve alırken nelere dikkat edilmeli?

Kuru meyve satın alırken etrafının şekerlenmemiş olmasına veya yağlanmamış olmasına dikkat edilmelidir. Kuru meyveler oksijenle temas ettiğinde bozulmaya uğrar ve oksitlenir. Eve getirdiğimizde kuru meyveleri de yıkamalıyız. Aksi halde bir takım kimyasallar da vücuda alınmış olur. Az işlenmiş, kimyasal işlem görmemiş kuru meyveleri tercih etmek gerekir.

HER ZAMAN AMBALAJI OKUYUN ŞEKER İÇEREN MARKALARDAN KAÇININ

Bazı kuru meyveler daha tatlı ve çekici hale getirilmek için kurutulmadan önce ilave şeker veya şurup ile kaplanırlar.

Şeker ilave edilmiş kuru meyveler aynı zamanda 'şekerlenmiş' meyve olarak da adlandırılır.

Eklenen şekerin sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu, obezite, kalp hastalığı ve hatta kanser riskini artırdığı defalarca gösterilmiştir.

Eklenmiş şeker içeren kurutulmuş meyvelerden kaçınmak için, paket üzerinde bulunan malzemeleri ve beslenme bilgilerini okumak çok önemlidir.

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RENGİNİ KORUMASI İÇİN KORUYUCU EKLENİYOR!

Bazı üreticiler kurutulmuş meyvelerine sülfit adı verilen koruyucular ekliyor. Bu, kurutulmuş meyvenin daha çekici görünmesini sağlar çünkü meyveyi korur ve renk değişikliğini önler.

Bu esas olarak kayısı ve kuru üzüm gibi parlak renkli meyveler için geçerlidir.

Bazı kişiler sülfitlere duyarlı olabilir ve onları yedikten sonra mide krampları, deri döküntüleri ve astım atakları yaşayabilirler. Sülfitlerden kaçınmak için parlak renkli değil, kahverengi veya grimsi kurutulmuş meyveleri seçin.

Uygun olmayan şekilde saklanan ve işlenen kurutulmuş meyveler ayrıca mantarlar, aflatoksinler ve diğer toksik bileşiklerle kontamine olabilir.

KURU MEYVE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kuru meyve alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken ilk şey organik kuru meyve satın almaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise yüzde yüz doğal garantili ve organik olarak yetiştirilen organik taze meyvelerin mevsim boyunca toplanması ve doğal standartlarda organik olarak kurutulmasıdır. Güvenilir, tamamen doğal ve organik kuru meyveler sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

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