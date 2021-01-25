Kuru meyve alırken dikkat... Fayda sağlıyor diye sağlığınızdan olmayın! Parlak diye alıyoruz ama...

Kuru meyve satın alırken etrafının şekerlenmemiş olmasına veya yağlanmamış olmasına dikkat edilmelidir. Kuru meyveler oksijenle temas ettiğinde bozulmaya uğrar ve oksitlenir. Eve getirdiğimizde kuru meyveleri de yıkamalıyız. Aksi halde bir takım kimyasallar da vücuda alınmış olur. Az işlenmiş, kimyasal işlem görmemiş kuru meyveleri tercih etmek gerekir.

HER ZAMAN AMBALAJI OKUYUN ŞEKER İÇEREN MARKALARDAN KAÇININ

Bazı kuru meyveler daha tatlı ve çekici hale getirilmek için kurutulmadan önce ilave şeker veya şurup ile kaplanırlar.

Şeker ilave edilmiş kuru meyveler aynı zamanda 'şekerlenmiş' meyve olarak da adlandırılır.

Eklenen şekerin sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu, obezite, kalp hastalığı ve hatta kanser riskini artırdığı defalarca gösterilmiştir.

Eklenmiş şeker içeren kurutulmuş meyvelerden kaçınmak için, paket üzerinde bulunan malzemeleri ve beslenme bilgilerini okumak çok önemlidir.

RENGİNİ KORUMASI İÇİN KORUYUCU EKLENİYOR!

Bazı üreticiler kurutulmuş meyvelerine sülfit adı verilen koruyucular ekliyor. Bu, kurutulmuş meyvenin daha çekici görünmesini sağlar çünkü meyveyi korur ve renk değişikliğini önler.