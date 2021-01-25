Kuru meyve alırken dikkat... Fayda sağlıyor diye sağlığınızdan olmayın! Parlak diye alıyoruz ama...

Kuru meyve satın alırken etrafının şekerlenmemiş olmasına veya yağlanmamış olmasına dikkat edilmelidir. Kuru meyveler oksijenle temas ettiğinde bozulmaya uğrar ve oksitlenir. Eve getirdiğimizde kuru meyveleri de yıkamalıyız. Aksi halde bir takım kimyasallar da vücuda alınmış olur. Az işlenmiş, kimyasal işlem görmemiş kuru meyveleri tercih etmek gerekir.
Bazı kuru meyveler daha tatlı ve çekici hale getirilmek için kurutulmadan önce ilave şeker veya şurup ile kaplanırlar.
Şeker ilave edilmiş kuru meyveler aynı zamanda 'şekerlenmiş' meyve olarak da adlandırılır.
Eklenen şekerin sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu, obezite, kalp hastalığı ve hatta kanser riskini artırdığı defalarca gösterilmiştir.
Eklenmiş şeker içeren kurutulmuş meyvelerden kaçınmak için, paket üzerinde bulunan malzemeleri ve beslenme bilgilerini okumak çok önemlidir.
Bazı üreticiler kurutulmuş meyvelerine sülfit adı verilen koruyucular ekliyor. Bu, kurutulmuş meyvenin daha çekici görünmesini sağlar çünkü meyveyi korur ve renk değişikliğini önler.
Bu esas olarak kayısı ve kuru üzüm gibi parlak renkli meyveler için geçerlidir.
Bazı kişiler sülfitlere duyarlı olabilir ve onları yedikten sonra mide krampları, deri döküntüleri ve astım atakları yaşayabilirler. Sülfitlerden kaçınmak için parlak renkli değil, kahverengi veya grimsi kurutulmuş meyveleri seçin.
Uygun olmayan şekilde saklanan ve işlenen kurutulmuş meyveler ayrıca mantarlar, aflatoksinler ve diğer toksik bileşiklerle kontamine olabilir.
Kuru meyve alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken ilk şey organik kuru meyve satın almaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise yüzde yüz doğal garantili ve organik olarak yetiştirilen organik taze meyvelerin mevsim boyunca toplanması ve doğal standartlarda organik olarak kurutulmasıdır. Güvenilir, tamamen doğal ve organik kuru meyveler sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum