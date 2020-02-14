Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'a hangi yeni oyuncular katıldı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu Kuruluş Osman'a, son olarak Savaşçı dizisinde rol alan Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle katıldı. Usta oyuncu Yurdaer Okur ise, Moğol komutan Balgay rolüyle dizide yer aldı. Sevgili Geçmiş dizisiyle tanınan Burak Çelik ise Kongar karakteriyle Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Osman, ATV ekranındaki 10. bölümüyle de reytinglerde zirvede yer aldı. Son bölümde, Yannis, Sofia, Alişar Bey üçlüsüne karşı mücadele eden Osman Bey, bu kez de Moğolların zalim komutanı Balgay’la karşı karşıya kaldı. Kuruluş Osman’ın #ŞehitlerAşkına etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gören onuncu bölümünde; Şeyh Edebalı tarafından geri çevrilen Alişar, Gündüz’ün yaralı olarak obaya götürüldüğünü öğrenerek Dündar’ın karşısına çıktı. Gündüz’ü başına gelenlerin başlangıç olduğunu söyleyen Alişar, Osman’ın el koyduğu altınları geri istedi ve Kayıları tehdit etti.

Alişar’ın altınlarını getireceğini söyleyen Osman, kaleyi vurmaya karar verdi ve Sıddık’ın yardımıyla alplerini hazine odasına sokmayı başardı. Osman; Alişar ve Sofia arasındaki ittifak konuşmasına şahit oldu ve Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrendi! Sıddık rolü yapan Salvador yüklendiği sandıklarla kaçarken, Bamsı, Samsa ve alpleri hazine odasına kilitledi. Bamsı Bey, oğlunun katili tarafından kandırılmanın acısını yaşadı. Sofia’nın askerleri kapıyı kırmak üzereyken Osman kilidi açtı ve alplerini kurtardı. Obadaki tüm değerli eşyaları toparlayan ve Alişar Bey’le anlaşmaya çalışan Dündar Bey tehdit ve aşağılanmayla karşılaşırken, Osman kaleden aldığı altınları obaya getirip Alişar’ın önüne attı. Osman’ın bu hamlesi kılıçların çekilmesine neden olurken, Osman “Benim olduğum yerde senin hükmün yoktur Alişar Bey” diyerek sancak beyine meydan okudu. Moğolların zalim komutanı Balgay, Alişar’ın çağrısına uyarak demir yumruğunu Söğüt’e vurdu. Pazar yerinde katliam yapan Balgay ve nökerleri, Türkleri ağır vergiler mahkum edeceğini ve kılıç zoruyla yola getireceğini ilan etti.