Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Gündüz Balgay'ın ağır işkencelerine maruz kalıyor.

"OTAĞINDA KOCA BİR DELİK VAR DÜNDAR"

Balgay'ın pusuya düştüğünü öğrenen Selcan Hatun ise Dündar'ın karşısına çıkarak hesap soruyor. Selcan Hatun'un "Nice alplerimiz kanının hesabını

Osman'dan değil senden soracağımız gün adım adım gelmekte. Otağında koca bir delik var Dündar. Edilen laf kanat takıp Balgay'ın kulağına gider anlamaz mısın?" sözleri dikkat çekiyor. Gündüz'ü kurtarmak için harekete geçen Osman Bey ise "Ulu çınarlar fırtınalı diyarlarda yetişir. Dalımızı kesmeye çalışanın kökünü topraktan kazıyacağız" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?



