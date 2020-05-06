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Kuruluş Osman 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Dündar'ı öldürüyor mu? "Ömrünü milletlerine adayanlar..."

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2020 02:51 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Dündar’dan yaptıklarının hesabını soruyor. Yeni bölümf fragmanında Osman Bey'in "Ömrünü milletlerine adayanlar, cellatlarından çok yaşar" sözleri dikkat çekiyor. Peki Osman, Dündar Bey'i öldürüyor mu? İşte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 6 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Kuruluş Osman’ın heyecan ve sürprizlerle dolu 20. bölümünde, Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman'da Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak? Obadan ayrılan Bala Hatun'un Osman Bey için kararı ne olacak? Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?

İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak? Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak? Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında ‘Kuruluş Osman’ın 20’nci bölümünde yanıt bulacak.

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