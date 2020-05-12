Kuruluş Osman 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Balgay'ın asmaya çalıştığı Osman Bey'e ne olacak? Vurulan Bamsı ölüyor mu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Kuruluş Osman yeni bölümde tutsak düşen Osman Bey, "Süleyman Şah'ın evlatlarından çektiğiniz kadar hiç kimseden çekmediniz. Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördün" sözleriyle meydan okuyor. Ancak Balgay aralarında anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Osman Bey'i iple ağaca asarak idam etmeye çalışıyor.

Diğer taraftan ise Dündar harekete geçiyor. Dündar'ın "Bizim devrimiz başlamıştır. Gündüz ve yardakçıları için güneş bugün son kez batacaktır" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”



