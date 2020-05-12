MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Balgay'ın asmaya çalıştığı Osman Bey'e ne olacak? Vurulan Bamsı ölüyor mu?

Kuruluş Osman 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Balgay'ın asmaya çalıştığı Osman Bey'e ne olacak? Vurulan Bamsı ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2020 00:19 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 21. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bamsı okla vuruluyor. Ağır yaralanan Bamsı'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Diğer yandan ise Osman Bey'ı tutsak alan Balgay'ın "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin mi Osman?" sözü dikkat çekiyor. Osman Bey Balgay tarafından iple ağaca asılıyor. Peki Osman Bey nasıl kurtulacak? İşte yeni bölümden çarpıcı fragman.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Kuruluş Osman yeni bölümde tutsak düşen Osman Bey, "Süleyman Şah'ın evlatlarından çektiğiniz kadar hiç kimseden çekmediniz. Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördün" sözleriyle meydan okuyor. Ancak Balgay aralarında anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle Osman Bey'i iple ağaca asarak idam etmeye çalışıyor.

Diğer taraftan ise Dündar harekete geçiyor. Dündar'ın "Bizim devrimiz başlamıştır. Gündüz ve yardakçıları için güneş bugün son kez batacaktır" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Muhammed Ali sorusu yarışmacıyı zorladıMuhammed Ali sorusu yarışmacıyı zorladı
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Reha Özcan ve Özge Özder'den Mucize Doktor açıklaması

Mucize Doktor için flaş karar! Ünlü oyuncular açıkladı

Normal People dizisine erotik sahneler damga vurdu! BBC'nin en güvendiği dizi

Erotik sahneleriyle olay oldu! 'Cinselliği sınırsız yansıtması...'

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran Muhammed Ali sorusu

Muhammed Ali sorusu yarışmacıyı zorladı

Şevket Çoruh 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü böyle duyurdu!

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Arka Sokaklar 552. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü Çoban'ı isyan ettirdiler! Arka Sokaklar 551. son bölüm izle!

Arka Sokaklar koronavirüs dinlemiyor!

Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri zaman başlayacak? Fox TV'den flaş karar

Fox TV'den Öğretmen ve Yasak Elma için flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.