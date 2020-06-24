Kuruluş Osman 27. bölüm ve sezon finali fragmanı yayınlandı! Osman Bey saldırıya geçiyor! Kuruluş Osman'da Sofia ölüyor mu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümüyle sezon finali yapacak. Osman Bey’in kendisine emanet edilen topraklara sahip çıkmaya çalışacağı sezon finalinde türlü tehlikeler kendisini bekleyecek.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı.