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Kuruluş Osman 27. bölüm ve sezon finali fragmanı yayınlandı! Osman Bey saldırıya geçiyor! Kuruluş Osman'da Sofia ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 24.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman sezon finali bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ni fethetmek isteyen Osman Bey ve alpleri, Sofia'nın özel eğitimli askerleriyle savaşacak. Sezon finali fragmanıda, Osman Bey "Babamın fethettiği bu toprakları bizden geri alamayacaksınız" sözleriyle Sofia'ya meydan okuyor. Peki Kuruluş Osman'da Sofia ölecek mi? İşte Kuruluş Osman sezon finali fragmanı ve 27. bölümde yaşanacaklar.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümüyle sezon finali yapacak. Osman Bey’in kendisine emanet edilen topraklara sahip çıkmaya çalışacağı sezon finalinde türlü tehlikeler kendisini bekleyecek.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı.

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Abdurrahman Alp’in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp’in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay’ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı.

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Aksiyon yüklü sahneleri ile dikkat çeken ve sezon finali öncesinde heyecanı zirveye ulaştıran 26’ncı bölüm, #VatanSevdamız etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
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26’ncı bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’nın ölüm timini alt edebilecek mi”, “Kayı Obası’nda baskının ardından dengeler nasıl değişecek”, “Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni Bizans’tan alabilecek mi”, “Geyhatu, Moğol kuvvetlerinin yenilgisinin ardından Osman Bey’e nasıl bir sürpriz hazırlayacak” soruları, 24 Haziran Çarşamba akşamı ATV’de yayınlanacak sezon finalinde yanıt bulacak.

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