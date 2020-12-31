MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 40. son bölüme Osman Bey'in kılıç kuşanma töreni ve zikir sahnesi damga vurdu! Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 40. son bölüme Osman Bey'in kılıç kuşanma töreni ve zikir sahnesi damga vurdu! Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

31.12.2020 02:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 40. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'da Osman Bey, Kayı Obası'nın yeni beyi seçildi. Osman Bey'in kılıç kuşanma töreninin ardından gelen zikir sahnesi son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey'in emriyle Targun Hatun kafesli çadıra koyuluyor.

Kuruluş Osman dizisi 30 Aralık Çarşamba akşamı 40. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Kayı obasına bey seçilen Osman Bey için kılıç kuşanma töreni yapıldı. Tören hazır bulunan Şeyh Edebalı'nın dervişleri, Osman Bey'in konuşmasının ardından otağın çevresinde toplandı ve Fatiha suresinin okunmasının ardından zikir başladı.

kurulus2

KURULUŞ OSMAN 41. YENİ BÖLÜMDE TARGUN HATUN'A BÜYÜK ŞOK

Kuruluş Osman'ın 6 Ocak Çarşamba ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden ise çarpıcı bir yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Kuracağım devletin bir cihan devleti olması, Türk hakanlığının yeniden doğması için gayret edeceğim" sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Bala Hatun zehirleniyor. Osman Bey, olayın sorumlusu olarak Targun Hatun'un kafesli çadıra kapatılmasını emrediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır.

resize-yagizkan-dikmen-xCJp
Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.

0x0-40-bolum-foto-galeri-1609228504193

Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak?

0x0-40-bolum-foto-galeri-1609228518522

Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek?

0x0-40-bolum-foto-galeri-1609228525227
Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

resize-tekintemel-doqM

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Yeni yılın ilk dizisi olacak! İşte konusuYeni yılın ilk dizisi olacak! İşte konusu
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız tutuklandı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan Kuzey'e büyük şok! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Sevilen dizi ekrana ara veriyor!

Sadakatsiz 12. son bölüm final sahnesi sosyal medyayı salladı! Sadakatsiz'de Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını gören Derin yıkıldı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Son Yaz konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

Yeni yılın ilk dizisi olacak! İşte konusu

Menajerimi Ara 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara dizisine hangi ünlü isim konuk olacak?

Menajerimi Ara'ya hangi isim konuk oluyor?

Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha!

Dizi tarihinin en rahatsız edici bölümü aslında öyle değilmiş

Dizi tarihinin en rahatsız edici bölümü aslında öyle değilmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.