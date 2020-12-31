Kuruluş Osman 40. son bölüme Osman Bey'in kılıç kuşanma töreni ve zikir sahnesi damga vurdu! Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi 30 Aralık Çarşamba akşamı 40. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Kayı obasına bey seçilen Osman Bey için kılıç kuşanma töreni yapıldı. Tören hazır bulunan Şeyh Edebalı'nın dervişleri, Osman Bey'in konuşmasının ardından otağın çevresinde toplandı ve Fatiha suresinin okunmasının ardından zikir başladı.

KURULUŞ OSMAN 41. YENİ BÖLÜMDE TARGUN HATUN'A BÜYÜK ŞOK

Kuruluş Osman'ın 6 Ocak Çarşamba ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden ise çarpıcı bir yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Kuracağım devletin bir cihan devleti olması, Türk hakanlığının yeniden doğması için gayret edeceğim" sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Bala Hatun zehirleniyor. Osman Bey, olayın sorumlusu olarak Targun Hatun'un kafesli çadıra kapatılmasını emrediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır.