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Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den hainlere gözdağı: Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek

11.02.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 45. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölüm finalinde Nikola'nın tuzağına düşen Bamsı'nın yardımına Osman Bey yetişti. Osman Bey ve Bamsı omuz omuza vererek Nikola'nın adamlarına karşı savaştı. Burak Özçivitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey'in "Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 10 Şubat Çarşamba akşamı 45. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 17 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 46. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Flatyos, tuzağa düşürdüğü Savcı Bey'i "Umarım oğlunla hasret gidermişsindir. Çünkü bugün onu son gördüğün gün olacak" sözleriyle tehdit ediyor.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

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Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

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BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

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Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

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BAMSI BEY TUZAĞA DÜŞTÜ

Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

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Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi?

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Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

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