Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den hainlere gözdağı: Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek

Kuruluş Osman dizisi 10 Şubat Çarşamba akşamı 45. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 17 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 46. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Flatyos, tuzağa düşürdüğü Savcı Bey'i "Umarım oğlunla hasret gidermişsindir. Çünkü bugün onu son gördüğün gün olacak" sözleriyle tehdit ediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.



Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.