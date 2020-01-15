Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm yayın tarihi ise ATV tarafından açıklandı. Ekranlara 3 hafta ara veren Kuruluş Osman, 15 Ocak Çarşamba akşamı da ekranda olmayacak. ATV'nin 15 Ocak Çarşamba yayın akışında ise 20.30'da Çaykur Rizespor-Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ATV AÇIKLADI

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. yeni bölümü ise, 22 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yannis, Osman Bey ve Konur Alp'e işkence ediyor. Fragmanın sonunda Osman Bey'in, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır" sözleri dikkat çekiyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Yannis, Osman Bey ve Konur Alp'e işkence ediyor. İşkence sırasında Osman Bey, "Yeryüzünde tek bir Türk bile kalsa, devletimiz ve töremiz yaşıyor demektir" sözleriyle Yannis'e gözdağı veriyor.