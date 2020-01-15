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  4. Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2020 03:25 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. yeni bölümünde çarpıcı bir fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman, yeni yılla birlikte ekranlara ara vermişti. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve ATV 15 Ocak Çarşamba yayın akışı.

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm yayın tarihi ise ATV tarafından açıklandı. Ekranlara 3 hafta ara veren Kuruluş Osman, 15 Ocak Çarşamba akşamı da ekranda olmayacak. ATV'nin 15 Ocak Çarşamba yayın akışında ise 20.30'da Çaykur Rizespor-Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ATV AÇIKLADI

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. yeni bölümü ise, 22 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yannis, Osman Bey ve Konur Alp'e işkence ediyor. Fragmanın sonunda Osman Bey'in, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır" sözleri dikkat çekiyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Yannis, Osman Bey ve Konur Alp'e işkence ediyor. İşkence sırasında Osman Bey, "Yeryüzünde tek bir Türk bile kalsa, devletimiz ve töremiz yaşıyor demektir" sözleriyle Yannis'e gözdağı veriyor.

Fragmanda, Yannis ile Şeyh Edebali arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Yannis'in "Hala kurduğum düzeni değiştirebileceğini sanıyorsun" sözlerine Edebali, "Sadece düzeni değil, çağı da değiştireceğiz Yannis" diyerek yanıt verir.

Fragmanın sonunda Osman Bey, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleriyle yeni bir savaşı işaret ediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebali, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebali ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebali'yi bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebali, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebali'nin yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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