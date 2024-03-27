Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrlıyor

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kızını dünyaya getirmek için gün sayıyor.

“Kuruluş Osman” dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy hamileliğinin 7. ayında… Meslektaşı Berk Oktay’la mutlu giden evliliğiyle örnek gösterilen Atiksoy, hamileliğinin son haftaları yaklaştıkça ağırlaşmaya ve çabuk yorulmaya başladı.

Güzel oyuncu bu nedenle diziye bir iki hafta içinde veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yakında “bebeğe merhaba partisi” yapacak olan Atiksoy’un Berk Oktay’la kızlarına koyacakları isim konusunda henüz net bir karar vermedikleri öğrenildi.





