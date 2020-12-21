Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! Mert Turak kadroya katıldı! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

atv ekranının çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'a Mert Turak da dahil oldu.

Mert Turak, Kuruluş Osman’da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.



Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?