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  4. Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! Mert Turak kadroya katıldı! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! Mert Turak kadroya katıldı! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

21.12.2020 21:43 | Son Güncelleme:
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ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Mert Turak Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere imza atacak. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 39. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

atv ekranının çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'a Mert Turak da dahil oldu.

Mert Turak, Kuruluş Osman’da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

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Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Türk Kanser Derneği için bağış kampanyasıKuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Türk Kanser Derneği için bağış kampanyası

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.

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Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

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Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak?

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Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek?

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Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak?

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Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

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