Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi! Fragmanı sanal alemi salladı!

Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube’da beş günde 20 milyonun üzerinde izlenen teaser, başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Urduca olmak üzere birçok dile çevrilerek sanal âlemde kısa sürede yayıldı. Osman Bey rolündeki Burak Özçivit’in büyük beğeni topladığı, Metin Günay’ın yönettiği ilk tanıtım yalnızca beş günde rekor izlenmeye ulaştı.

‘KURULUŞ OSMAN, CANNES’DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Diğer yanda Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli televizyon ve içerik fuarı olan MIPCOM’a katılan ‘Kuruluş Osman’ fuarın en çok konuşulan projelerinden biri oldu. Cannes caddeleri dizinin afişleriyle donatılırken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve başrol oyuncusu Burak Özçivit yabancı basından büyük ilgi gördü. Fuar alanına kurulan otağ çadırında ise fuara katılanlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. ‘Kuruluş Osman’ henüz yalnızca bir tanıtım yayınlamasına rağmen dünyanın dört bir yanındaki TV kanalları tarafından satın alındı.

Sezonun en iddialı dizisi olarak merakla beklenen, hazırlık süreci bir yılı aşkındır devam eden ‘Kuruluş Osman’, yakında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.



