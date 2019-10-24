Kuruluş Osman ikinci tanıtım videosu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 1.bölüm 2. tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1.Bölüm 2.yeni fragman videosu yayınlandı.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kuruluş Osman ikinci tanıtım fragmanı videosu izleyicilerle buluşturdu.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni tanıtım videosu kısa süre içerisinde sosyal medyada izlenme paylaşım rekorları kırdı.

3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz'in final kararı almasının ardından sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi.

Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz'in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.



