Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş: Veda sahnesinde çok ağladık

Oyuncu Ragıp Savaş, canlandırdığı Dündar Bey karakteri ve Kuruluş Osman dizisiyle ilgili Bozdağ Film YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

'21. YÜZYILDA TARİH DUYGUMUZ KAYBOLDU'

‘Kuruluş Osman’da Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş dizi ile ilgili düşüncelerini “Kuruluş Osman çok kıymetli bir iş. Çok büyük emeklerle seyirci karşısına çıkan yapımlar bunlar. 21. yüzyılda tarih duygumuz maalesef kaybolmaya başladı. Bu açıdan da bu tarz projeleri çok kıymetli buluyorum. Biz dizi çekiyoruz, tarihi birebir çekmiyoruz. Dizi deyince işin içine bir kurgu giriyor. Seyircilerimize şunu söylemek isterim ki; burada gördüğünüz şeyleri tamamen tarihe bakarak kıyas yapmayın. Dizi olduğu için farklı şeyler olabiliyor. Böyle bakmakta fayda var” sözleriyle ifade etti.

'İLK DİZİMİ ÇEKİYORMUŞ GİBİ HEYECANLANDIM'

Bozdağ Film Platosu’ndaki ilk günlerini ve yaşadığı duyguları ise “Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü benim tahayyül ettiğim plato böyle bir plato değildi. Daha önce platoda çalıştım ama böyle büyük, imkanları yüksek bir platoda olmadığım için çok heyecanlandım. Ve benim oyunculuk deneyimimde tarihi bir iş hiç olmamıştı. Bu heyecan, yaptığımız görüşmeler, dramaturji, senaryo çalışmaları, kostüm provaları, at ve kılıç eğitimleri vs. bütün eğitimlerde artarak devam etti. Dizinin ilk sahnesini Metin Hoca ile biz çektik. Deneyimli denebilecek bir oyuncu olmama rağmen sanki daha konservatuvarı yeni bitirmiş, ilk dizisini çeken bir oyuncu heyecanını yaşıyordum. Yaklaşık bir 4-5 bölüm bu heyecanım sürdü. Platonun büyüklüğü, kaleden obaya, obadan Söğüt’e, Söğüt’ten ormana gitmelerimiz… İlk önce ambale oldum ama sonra yavaş yavaş her şeyi sindirmeye, daha iyi anlamaya başlayınca da işin tadını daha iyi anlamaya başladım” şeklinde anlattı.