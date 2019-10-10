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Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

'Kuruluş Osman' dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. 'Kuruluş Osman'dan ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Kuruluş Osman'ın ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.
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Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı da çok beğenildi.

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NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

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İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih sûresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış seste, Şeyh Edebali ona iktidarı, kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir.

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Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.
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MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM
Tanıtımdaki Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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