Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı büyük beğeni topladı! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih sûresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış seste, Şeyh Edebali ona iktidarı, kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı da çok beğenildi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Kuruluş Osman'ın ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.

Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.



MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM

Tanıtımdaki Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.





