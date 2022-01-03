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Koronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

03.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yıl öncesinde vefat eden Baba Vanga, dünyanın en popüler kahinleri arasında kabul ediliyor. 1911-1915 yılları arasında Makedonya’da yaşayan kahin Baba Vanga, pek çok tarihsel olayı yıllar öncesinde anlatmasıyla dikkatleri üzerine çekti.11 Eylül saldırısı, Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batışı ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesi gibi birçok olayı öngördü. Baba Vanga’nın yıllar öncesinde anlattığı öngörüleri uzmanlar tarafından 2022 yılında bir kez daha yorumlandı.

Koronavirüsü bilmişti! Kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, Kuzey Makedonya’da bulunan Strumitza topraklarında hayata gözlerini açtı. 16 yaşındayken yıldırım çarpması sonucunda gözlerini kaybetti ve kör oldu. Geleceğe dair öngörülerini şaşkına çeviren Baba Vanga’nın kehanetleri Bulgar Hükümeti tarafından kayıt altına alınmıştı. 2022 yılı için yeniden gündem yaratan kehanetler gelecek senelerin insanlık için bir hayli zor olacağına işaret ediyor.

DOĞAL AFETLER KAPIDA

doğal afet

2021 yılı dünya genelinde doğal afetlerin yaşandığı bir sene olarak insanlığı korkutmuştu. Baba Vanga’nın 2022 yılına ilişkin kehanetlerinde en korkutan durumlardan biri doğal afetler oldu. 2004 yılın 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi tahmin eden Baba Vanga, 2022 yılı içinde büyük bir doğal afete işaret etti. Başta Avustralya olmak üzere Asya ülkelerinin doğal afetlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Özellikle insanlığın sel felaketine dikkat etmesi konusunda uyardı.

YENİ VİRÜS TEHDİDİ

virüs

Koronavirüs salgınını önceden tahmin etmesiyle kısa sürede ünlenen Baba Vanga, 2022 yılı için yeni bir virüsün sinyalini verdi. Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğinden söz eden Vanga, donmuş alanda gizli tutulan bu virüsün küresel ısınmayla beraber ortaya çıkacağını dile getirdi. Virüsün hızla yayılacağından söz eden Vanga, durumun kontrolden çıkacağını ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturacağını söyledi.

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İÇME SUYU KRİZİ

içme suyu

Baba Vanga’nın 2022 yılı öngörüleri arasında içme suyu krizi yer alıyor. Yıllar öncesinde hükümet yetkilileri tarafından kayıt altına alınan belgeleri yorumlayan uzmanlar dünyanın birçok şehrinde içme krizi sıkıntısı yaşanacağını belirtti. Baba Vanga, nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle içme suyunda sorun yaşacağını söyledi.

UZAYLI SALDIRISI

uzaylı

Bilim insanları son dönemde “Oumuamua” adı verilen bir göktaşı üzerinde çalışmlarını sürdürüyor. Baba Vanga’nın kehanetleriyle birlikte bu göktaşının anlamı bir hayli arttı. Kehanetin yorumuna göre bu göktaşı uzaylılar tarafından gönderildi ve Dünya’daki yaşamı incelemek üzere çalışmalarını yapıyor. Baba Vanga, 2022 yılının uzaylılar ve insanların karşılaşma senesi olacağını belirterek gezegen savaşlarının uzak bir tarihte olmadığını söyledi.

GIDA KITLIĞININ HABERCİSİ

Baba Vanga’nın diğer bir kehaneti ise dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’a yönelikti. Baba Vanga, Hindistan'da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

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