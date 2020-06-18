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Kuşum Aydın'ın vasiyeti: 'Şu şerefsizleri not al...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 09:19 | Son Güncelleme

Kuşum Aydın, Youtube'da yayınlanan ''Sansürsüz'' programının konuğu oldu. Kuşum Aydın vasiyetini açıklayarak söylediği sözlerle dikkat çekti.

Kuşum Aydın'ın vasiyeti: 'Şu şerefsizleri not al...'

Kuşum Aydın, Youtube’da katıldığı ”Sansürsüz” programında olay sözler söyledi. Aydın sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu şu sözleriyle anlattı:

"Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler.

Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma dedim ki 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedi.

Uzun bir süre Almanya’da yaşayan Kuşum Aydın; ”Türkiye’den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!” şeklinde konuştu.

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