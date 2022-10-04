MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor? Kusursuz Kiracı final mi yaptı?

Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor? Kusursuz Kiracı final mi yaptı?

04.10.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Salı FOX TV'de ekrana gelen Kusursuz Kiracı dizisinin final sebebi merka ediliyor. Kusursuz Kiracı dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekrana veda ediyor. Başrollerini Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı dizi, fantastik hikayesiyle izleyiciyi etkilemişti. Peki Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor? Kusursuz Kiracı final mi yaptı? İşte merak edilenler...

Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor? Kusursuz Kiracı final mi yaptı?

Hikayesi ve güçlü kadrosuyla sevilen dizi Kusursuz Kiracı'nın ekran macerası bugün sona eriyor. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi alınan karara göre 6. bölümüyle ekrana veda edecek. Peki Kusursuz Kiracı neden final yapıyor?

KUSURSUZ KİRACI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kusursuz Kiracı dizisinin final sebebi merak ediliyor. Hikayenin geleceği izleyiciler tarafından çokça merak ediliyor ancak dizinin yeterli reyting elde edememesi sebebiyle 4 Ekim Salı akşamı yani bugün son kez ekrana geleceği biliniyor.

KUSURSUZ KİRACI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Finalde Mona, peşine düştüğü cinayet aletiyle birlikte çöpe atılmış olan saç boyasını Pelin'in elinde görünce, bütün şüpheleri Pelin'de yoğunlaşır. Fakat kısa süre içinde işin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkacaktır.

Yakup'un ilanı aşkının ardından Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmakta. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır. Ayrıca Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk defa içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygusal ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkilemiş olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! Ünlü isimler kadroya katıldıYıllar sonra yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! Ünlü isimler kadroya katıldı
Şehrin ortasında çiftlik gibi ev! İşte geniş bahçeli lüks evin detaylarıŞehrin ortasında çiftlik gibi ev! İşte geniş bahçeli lüks evin detayları
TikTok'taki hareketlerini görünce dayanamadı! "Evinin kiralarıyla..."TikTok'taki hareketlerini görünce dayanamadı! "Evinin kiralarıyla..."
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Kusursuz Kiracı dizisi final fox tv ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.