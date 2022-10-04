Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor? Kusursuz Kiracı final mi yaptı?

Hikayesi ve güçlü kadrosuyla sevilen dizi Kusursuz Kiracı'nın ekran macerası bugün sona eriyor. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi alınan karara göre 6. bölümüyle ekrana veda edecek. Peki Kusursuz Kiracı neden final yapıyor?

KUSURSUZ KİRACI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kusursuz Kiracı dizisinin final sebebi merak ediliyor. Hikayenin geleceği izleyiciler tarafından çokça merak ediliyor ancak dizinin yeterli reyting elde edememesi sebebiyle 4 Ekim Salı akşamı yani bugün son kez ekrana geleceği biliniyor.

KUSURSUZ KİRACI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Finalde Mona, peşine düştüğü cinayet aletiyle birlikte çöpe atılmış olan saç boyasını Pelin'in elinde görünce, bütün şüpheleri Pelin'de yoğunlaşır. Fakat kısa süre içinde işin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkacaktır.

Yakup'un ilanı aşkının ardından Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmakta. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır. Ayrıca Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk defa içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygusal ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkilemiş olacaktır.

