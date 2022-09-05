MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Fit fiziğiyle dikkat çekti

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Fit fiziğiyle dikkat çekti

05.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıran ve Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli projelerde de rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde turuncu bikinili paylaşımıyla olay olmuştu. Deniz, bu kez göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Fit fiziğiyle dikkat çekti

Rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde ise bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ!

İlk defa Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

DİLAN22İLK

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla çokça konuşulmuştu.

dilanmini1

Şimdilerde ekranda Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Mona karakterini canlandıran oyuncu, bu kez siyah büstiyerli ve göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

dilan111

Deniz, fitliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

dilan-cicek-deniz1111

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

dilan22222

dilan3333

33621dba94ed13441560e155eb

44sdfgtrfgtyhdfrg


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozlarından sonra bomba iddiaTatil pozlarından sonra bomba iddia
Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay olduCinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu
Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı Masterchef Rıfat Yurttaş imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı dizisi Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele karakteri turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Malatya'da tüyler ürperten gizem! Kutsal kabul ediyorlar

Malatya'da tüyler ürperten gizem! Kutsal kabul ediyorlar

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...

Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.