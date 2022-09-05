Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Fit fiziğiyle dikkat çekti

Rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde ise bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ!

İlk defa Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımlarıyla çokça konuşulmuştu.

Şimdilerde ekranda Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Mona karakterini canlandıran oyuncu, bu kez siyah büstiyerli ve göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Deniz, fitliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



