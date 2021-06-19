Kutlamalar bitmiyor! Şeyma Subaşı bu kez kızı Melisa'yla birlikte sevgilisine sürpriz yaptı

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanındı. Evlilikleri boyunca sosyal medyada olağanüstü bir takipçi kitlesi edinen Şeyma Subaşı, bir o kadar insanın da nefretini kazandı. Süper lüks bir hayat süren ve yaşadığı her şeyi paylaşan Şeyma Subaşı, toplumun ahlakını bozmakla bile suçlandı. Sonunda, Acun Ilıcalı'yla boşanınca herkes onun lüks hayatından mahrum kalacağını düşündü. Ama standartları biraz düşse de, Şeyma Subaşı benzer şekilde yaşamaya devam etti. Hatta, söylenenlere göre milyarder bir sevgili buldu. Kendisi için evler alan, uçaklar kapatan sevgilisi Meedo ile yakında evleneceklerini de açıkladı.

Her fırsatta övüyor

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin aslında milyarder olmadığı, söylendiği gibi bir şeyhin oğlu ya da çok ünlü bir iş insanı olmadığı iddia edildi. Öyle ki, Mısırlı bir gazeteci de bu iddiaların bazılarını doğruladı. Ama bu haberler Şeyma Subaşı'na vız geldi tırıs gitti. Mutlu çift, her fırsatta birbirine övgüler yağdırmaya devam etti. Hatta, Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa da bu övgü furyasına katılmaya başladı.