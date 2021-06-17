Kutlamasa daha iyiydi! Demet Akalın kankası Sıla'nın doğum günü kutlaması için garip bir yöntem seçti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ABD turnesi bittikten sonra bu kez İzmir'in yolunu tuttu. Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira'yla birlikte yazlığının tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da yeni şarkısı ve yazın ayarladığı konserler için çalışmaya devam ediyor. En azından Kankası Alişan'la birlikte sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programının hayli olaylı bir şekilde bitmesinin hüznünü üzerinden atmış gibi görünüyor. Televizyon defterini bir süreliğine kapatmaya karar veren ünlü şarkıcı, yerlerine geçen Seda Sayan'a da savaş açtı. Böylece, ünlüler camiasında kavga etmediği neredeyse hiç kimse kalmamış oldu. Yine de, kalan az sayıdaki dostuna olan vefasını bu yoğun günlerinde bile göstermeyi ihmal etmedi.

İlginç kutlama mesajı

Demet Akalın, ünlü şarkıcı Sıla ile yakın arkadaş. Üstelik, başkaları yapsa tek kalemde sileceği hareketleri Sıla yaptığında hiç tepki vermiyor. Hazer Amani ile evli olduğu dönemde kendisini takipten çıkaran Sıla için, "Önemli değil. Ben onu çok seviyorum." demişliği bile var. Daha sonra da "Kahır" şarkısını kendine veren Sıla'yı yere göğe koyamadı.