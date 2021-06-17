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Kutlamasa daha iyiydi! Demet Akalın kankası Sıla'nın doğum günü kutlaması için garip bir yöntem seçti

17.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, tatile çıksa da yakın arkadaşı ve meslektaşı Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü kutlamayı unutmadı. Ama arkadaşının doğum gününü kutlamak için seçtiği yöntem kafalarda soru işareti yarattı.

Kutlamasa daha iyiydi! Demet Akalın kankası Sıla'nın doğum günü kutlaması için garip bir yöntem seçti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ABD turnesi bittikten sonra bu kez İzmir'in yolunu tuttu. Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira'yla birlikte yazlığının tadını çıkaran Demet Akalın, bir yandan da yeni şarkısı ve yazın ayarladığı konserler için çalışmaya devam ediyor. En azından Kankası Alişan'la birlikte sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programının hayli olaylı bir şekilde bitmesinin hüznünü üzerinden atmış gibi görünüyor. Televizyon defterini bir süreliğine kapatmaya karar veren ünlü şarkıcı, yerlerine geçen Seda Sayan'a da savaş açtı. Böylece, ünlüler camiasında kavga etmediği neredeyse hiç kimse kalmamış oldu. Yine de, kalan az sayıdaki dostuna olan vefasını bu yoğun günlerinde bile göstermeyi ihmal etmedi.

İlginç kutlama mesajı

Demet Akalın Sıla Hazer Amani

Demet Akalın, ünlü şarkıcı Sıla ile yakın arkadaş. Üstelik, başkaları yapsa tek kalemde sileceği hareketleri Sıla yaptığında hiç tepki vermiyor. Hazer Amani ile evli olduğu dönemde kendisini takipten çıkaran Sıla için, "Önemli değil. Ben onu çok seviyorum." demişliği bile var. Daha sonra da "Kahır" şarkısını kendine veren Sıla'yı yere göğe koyamadı.

Demet Akalın Sıla,

Bugün de yakın arkadaşı Sıla'nın doğum gününü kutlayan Demet Akalın, Sıla'dan aldığı "Bizi Buluyor" şarkısı eşliğinde bir video paylaştı. Ancak yaptığı ilginç photoshop yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Sıla Gençoğlu
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