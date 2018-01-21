Kutluay'dan Meryem Uzerli iddialarına yanıt

Kutluay, boşanma davasının görüldüğü gün soluğu gece kulüplerinde alıp oyuncu Meryem Uzerli ile sarmaş dolaş eğlendiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Kutluay, yaptığı yazılı açıklamada: " Bugün sosyal medyada hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İçinde bulunduğum hassas dönemde bu ve benzeri asılsız iddialara itibar edilmemesini ve herkesin anlayışını önemle rica ederim" dedi.

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in 12 yıllık evliliği 15 ay süren boşanma davasının ardından resmi olarak sona erdi.

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