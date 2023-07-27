Kutsi boşanma kararı alınca evi terk etti! Boşanmak üzere olduğu eşinin kirasını ödemeyince...

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2021 yılında sette tanıştığı Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi evliliğinde istediğini bulamadı.

Sibel Ülker, geçtiğimiz günlerde psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Ülker, ünlü isme evlilik birliğinin temelden sarsıldığı'' iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Boşanma kararının ardından Kutsi'nin eşiyle birlikte oturduğu İstanbul Maltepe'deki evinden eşyalarını toplayıp taşındığı iddia edilmişti.

Magazinkolik'in haberine göre Kutsi, eşi Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildi. Kutsi'nin ödeme yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, eşiyle kavga ettiği zaman evden ayrıldığı ve eşinin halen daha evde ikamet ettiği belirtildi.

20 BİN TL'LİK İCRA TAKİBİ

Tahliye dava dilekçesinde ''Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı'ya ait İstanbul Maltepe'deki konutu Haziran 2021'de aylık 10 bin TL'ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nde 20 bin TL'lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi'nin Maltepe'deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi'nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü" diye belirtildi.

İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ev sahibinin avukatı, ünlü ismin kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade ederek kira kontratının feshini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme ise ertelendi.



