MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kutsi boşanma kararı alınca evi terk etti! Boşanmak üzere olduğu eşinin kirasını ödemeyince...

Kutsi boşanma kararı alınca evi terk etti! Boşanmak üzere olduğu eşinin kirasını ödemeyince...

27.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Sibel Ülker ile boşanma aşamasında olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildi.

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2021 yılında sette tanıştığı Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi evliliğinde istediğini bulamadı.

Sibel Ülker, geçtiğimiz günlerde psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Ülker, ünlü isme evlilik birliğinin temelden sarsıldığı'' iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Boşanma kararının ardından Kutsi'nin eşiyle birlikte oturduğu İstanbul Maltepe'deki evinden eşyalarını toplayıp taşındığı iddia edilmişti.

Magazinkolik'in haberine göre Kutsi, eşi Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildi. Kutsi'nin ödeme yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, eşiyle kavga ettiği zaman evden ayrıldığı ve eşinin halen daha evde ikamet ettiği belirtildi.

dsfdsgs

20 BİN TL'LİK İCRA TAKİBİ

Tahliye dava dilekçesinde ''Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı'ya ait İstanbul Maltepe'deki konutu Haziran 2021'de aylık 10 bin TL'ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nde 20 bin TL'lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi'nin Maltepe'deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi'nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü" diye belirtildi.

22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle samimi poz

İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ev sahibinin avukatı, ünlü ismin kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade ederek kira kontratının feshini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme ise ertelendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masum bir soruydu! Yanıt olarak küfür yağdırdıMasum bir soruydu! Yanıt olarak küfür yağdırdı
Davalık olmuşlardı! Ünlü oyuncuya hapis şoku Davalık olmuşlardı! Ünlü oyuncuya hapis şoku
“Ay'a gittim” demişti! Popüler müziği bırakıp bakın ne yapacakmış “Ay'a gittim” demişti! Popüler müziği bırakıp bakın ne yapacakmış
Anahtar Kelimeler:
Kutsi Oyuncu istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.