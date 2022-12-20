Kutup soğukları geliyor! İki haftalık kar ve şiddetli fırtına uyarısı verildi... Sıcaklıklar 38 derece düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeli günlerde mevsim normallerinin altında seyredecek şiddetli bir kar yağışının ve soğuk hava dalgasının ortasında kalacak. İklim Tahmin Merkezi, “Arktik hava kütleleri iki haftalık süre boyunca ülkenin orta ve doğu yarısının çoğunu kaplayacak. Idaho'dan Minnesota'ya kadar sıcaklıklar Pazar gününden itibaren ortalamanın 10 ila 30 derece altında olacak. Salı gününe kadar, bu şiddetli soğuk Washington'dan Wisconsin'e ve Teksas'a yayılacak ve bazı bölgelerde normalin 45 derece altına ulaşarak daha aşırı hale gelecek” uyarılarında bulundu.

“2017 YILINDAN BU YANA EN SOĞUK GÜNLER”

Uzmanların tahminlerine göre, “ABD'nin Denver şehrinde çarşamba 9 derece olan sıcaklık perşembe günü tam 38 derece düşerek -29 dereceye kadar inecek. Atlanta’da sıcaklık Cuma günü 20 derece birden düşecek ve mevsim normallerinin oldukça altında kalacak. Miami’de sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece daha altında seyredecek. 2017 yılından bu yana en soğuk günler görülecek.” ifadeleri kullanıldı.