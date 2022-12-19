Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı! İç çamaşırı pencereye sıkışınca yakayı ele verdi

Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı! İç çamaşırı pencereye sıkışınca yakayı ele verdi

19.12.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Michael Perry isimli bir adam cinayetle suçlanarak gözaltına alındı. 12. kattaki olay mahalli olan apartman dairesinden kaçmaya çalışan adam iç çamaşırının pencereye sıkışması sonucunda yakayı ele verdi.

Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı! İç çamaşırı pencereye sıkışınca yakayı ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilginç bir cinayet vakası yaşandı ve olay dünya basınında kendisine geniş bir yer buldu. Boston’daki Roxbury Mahallesi’ndeki bir apartmanın 12. katındaki daire hareketli anlara sahne oldu. Cinayet şüphesiyle polis ekiplerinin takip ettiği 37 yaşındaki Michael Perry isimli bir adam yakalanmamak için yarı çıplak bir şekilde cesedi kucağına alara 12 kattaki pencereden kaçmak istedi. Ancak adam iç çamaşırının sıkışması üzerine kaçmaya çalıştığı yerde asılı kaldı ve polis ekiplerinin kendisini kurtarmasını bekledi.

POLİSLER KURTARDI

kapak1

Apartman sakinlerinin daireden gelen sesler üzerine polise haber vermesiyle birlikte 43 yaşındaki Jose Aponte'ye ait bir apartman dairesinde bir ceset ile kaçmaya çalışan şüpheli bulundu.

kapak yeni2.jpg

NBC’de yer alan habere göre, polisin olaya ilişkin kayıtlarında, “Polis oraya vardığında Jose Aponte’nin fiziksel travma nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Michael Perry kaçmak için pencereye yöneldi ve iç çamaşırı takılınca 11. kattaki polis memurları onu ayağından tutarak yakaladı” ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

 Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

 2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanan ressam şoke etti!Resimlerini yapmak için kendi kanını kullanan ressam şoke etti!
Bir 'kedi ısırığı' canından etti! 15 ameliyat geçirdi ama...Bir 'kedi ısırığı' canından etti! 15 ameliyat geçirdi ama...
24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika katil

En Çok Okunan Trend Haberler

Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"

Dudak uçuklatan pozlar! "Bu dünyadan değilsin"

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2011 yılında hayatını kaybetmişti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

Amber Luke'un g-string bikinili lolipop pozları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.