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Kıskançlık krizine girdi! Eski eşinin yeni kocasını penisinden silahla yaraladı... Aşk üçgenindeki kadın eşine sahip çıktı

12.11.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın güneyindeki Chumphon eyaletinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 37 yaşındaki Sicko Bunteurm Oonkaew, eski karısının yeni kocasına korkunç bir saldırı başlattı. Kıskanç eski koca, yeni eşi penisinden tabancayla vurarak yaraladı.

Kıskançlık krizine girdi! Eski eşinin yeni kocasını penisinden silahla yaraladı... Aşk üçgenindeki kadın eşine sahip çıktı

Tayland’ın güneyindeki Chumphon eyaletinde 37 yaşındaki Sicko Bunteurm Oonkaew isimli bir adam sevgilisiyle alkol aldığı sırada kıskançlık krizine girerek eski eşi ve yeni evlendiği adamın evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan Sicko Bunteurm Oonkaew, 40 yaşındaki yeni eş Somchai Sakoolchai’ye silah doğrulttu. Silahı adamın kasıklarına doğru ateşleyen Bunteurm Oonkaew’i 35 yaşındaki eski karısı Ubonrat, polisi arayarak yakalattı. Silahın yanlışlıkla patladığını dile getiren eski eş cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

PENİSİ BİR DAHA ÇALIŞMAYABİLİR

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Somchai hastaneye götürüldüğünde bilinci yerindeydi ancak cinsel organından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Ubonrat polise, 15 yaşındaki bir erkek ve dokuz yaşındaki bir kız çocuğu olan eski kocasıyla 6 yıl önce boşandıklarını ve ayrıldıklarından beri görüşmediklerini söyledi. Yerel basına konuşan Ubonrat, “Polise olanları anlattım. Eşimin iyileşmesi için dua ediyorum. Cinsel organını kaybetmesi umrumda değil. Bana karşı her zaman iyi davrandı. Onu terk etmeyeceğim” dedi.

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Mueang Chumphon Karakolu Polis Komiser Yardımcısı Yarbay Prapas Wi-Prajong, Bunteurm'ün gözaltında tutulduğunu ve ateşli silah kullanarak başka bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, izinsiz ateşli silah bulundurmak ve izinsiz olarak halka açık yerde silah taşımak şüphesiyle sorgulandığını söyledi.

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Tayland cinsel organ

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