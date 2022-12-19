Yeminine sadık kaldı! Annesinin sevgilisini kabullenemeyen genç talihsiz adamı defalarca ezdi

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 27 yaşındaki Adam Dixon isimli genç, annesi ve babasının boşanmasının ardından bunalıma girmişti. Dixon, uzun süre boyunca annesinin yeni bir ilişkiye başlamasına izin vermedi. Ancak sonunda, annesinin yeni biriyle tanışıp ilişkiye başladığını duyan Dixon resmen çılgına döndü.

KALDIRAMADI

Babasından boşanan annesinin yeni bir ilişkiye başlamasını kaldıramayan genç adam, annesinin yeni sevgilisini ölümle tehdit etmeye başladı. Bu süre zarfında, annesine oldukça zor şeyler yaşatan Dixon, sonunda korkunç bir girişimde bulundu ve aracıyla annesinin sevgilisine saldırdı.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

Dixon, annesinin bir yiyecek dükkanı işleten sevgilisi Tarek Yousse'yi annesiyle beraber olduğu sırada takip etti ve onu aracıyla iki kez üzerinden geçip ezdi. Şans eseri ölmeyen adamın 19 kaburga kemiği kırılırken, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği aktarıldı.