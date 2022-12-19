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  4. Yeminine sadık kaldı! Annesinin sevgilisini kabullenemeyen genç talihsiz adamı defalarca ezdi

Yeminine sadık kaldı! Annesinin sevgilisini kabullenemeyen genç talihsiz adamı defalarca ezdi

19.12.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Adam Dixon, annesinin babasından boşanmasını hiçbir zaman istememişti. İlk günden beri onun hayatına birinin girmesi ihtimalinden ne kadar rahatsız olduğunu dile getiren genç adam, bir gün böyle bir şey olursa o adamı öldüreceğine yemin etmişti. Yeminine sadık kalan Dixon, annesinin yeni erkek arkadaşını arabayla ezip öldürmeye kalkıştı.

Yeminine sadık kaldı! Annesinin sevgilisini kabullenemeyen genç talihsiz adamı defalarca ezdi

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 27 yaşındaki Adam Dixon isimli genç, annesi ve babasının boşanmasının ardından bunalıma girmişti. Dixon, uzun süre boyunca annesinin yeni bir ilişkiye başlamasına izin vermedi. Ancak sonunda, annesinin yeni biriyle tanışıp ilişkiye başladığını duyan Dixon resmen çılgına döndü.

KALDIRAMADI

Babasından boşanan annesinin yeni bir ilişkiye başlamasını kaldıramayan genç adam, annesinin yeni sevgilisini ölümle tehdit etmeye başladı. Bu süre zarfında, annesine oldukça zor şeyler yaşatan Dixon, sonunda korkunç bir girişimde bulundu ve aracıyla annesinin sevgilisine saldırdı.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

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Dixon, annesinin bir yiyecek dükkanı işleten sevgilisi Tarek Yousse'yi annesiyle beraber olduğu sırada takip etti ve onu aracıyla iki kez üzerinden geçip ezdi. Şans eseri ölmeyen adamın 19 kaburga kemiği kırılırken, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği aktarıldı.

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