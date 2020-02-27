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Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından bir çekim için parlak mayosuyla küvette poz verdiği anları paylaştı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, küvet pozunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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PARLAK MAYOSUYLA POZ VERDİ

Instagram hesabından 2,3 milyon takipçisi bulunan ve Gizem Karaca, masal gibi bir çekim yaptıklarını belirten oyuncu, küvetteki iddialı pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

İki parçadan oluşan ve oldukça iddialı bir mayo tercih eden Karaca, pozunu notuyla "Sabırsızlıkla beklediğim özel çekimimden ilk kare Cem Talu farkı, emeği geçen herkese çok teşekkürler! Masal gibi bir çekim oldu" paylaştı.

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Gizem Karaca, küvet pozu,

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