Kuzey ışıkları nerede, nereden görülüyor? Aurora neden ve ne zaman oluşuyor?

Özellikle kutup bölgelerinde görülen rengarenk ışıkların başrolde olduğu bu büyüleyici gösteriye "Aurora - Kuzey Işıkları" diyoruz. Adını Şafak Tanrıçası'ndan alan bu mucizevi doğa olayı, havanın karanlık ve açık olduğu zamanlarda izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyadaki birçok insanın tanık olmak istediği bu kozmik şovu siz de merak ediyor ve sevdikleriniz ile eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız bölgeye bir gezi düzenleyebilirsiniz. Kuzey ışıkları nerede ne zaman görülür gibi soruların yanıtları içinse yazımızı okuyabilirsiniz.
Dilerseniz ilk olarak bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Güneşte birçok patlama meydana geliyor ve her patlamada elektrik yüklü parçacıklar etrafa dağılıyor. Güneşten savrulan bu elektrik yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanın etkisi ile kutuplara doğru çekiliyor ve etkileşime girerek ışımalara yol açıyor. İşte biz bu olaya "Kuzey Işıkları" adını veriyoruz. Kuzey ışıklarında genel olarak yeşil, mavi, mor ve kırmızı renkleri görülür. Bunun nedeni ise tepkimeye giren parçacıkların içerdiği elementler. Örneğin; yeşil renk oksijen moleküllerinden, mavi renk ise nitrojen moleküllerinden meydana geliyor.
Kutup ışıkları nerede meydana gelir, merak edilen sorulardan. Dünyanın manyetik etkisinin en fazla hissedildiği yer kutup bölgeleridir. Bu sebeple de kuzey ışıkları genelde bu bölgelerde görülür. Ancak kuzey ışıklarının görünebilir olması için birçok etken bulunuyor. Yani eğer uygun şartlar yok ise kuzey ışınlarını kutup bölgesinde olmanıza rağmen göremeyebilirsiniz.
Gözlem yaptığınız günde gökyüzünün açık olması, ışık kirliliğinin olmaması ve göğün karanlık olması gerekir. Bulunduğunuz konum, gözlemlediğiniz tarih gibi birçok etmen kutup ışıklarını görüp göremeyeceğinizi belirleyebilir. Bu sebeple gitmeden önce ayrıntılı bir araştırma ve planlama yapmalısınız. Gezilerinizi kuzey ışıklarının en sık görüldüğü 23 Eylül - 21 Mart arasındaki bir tarihe denk getirebilirsiniz. Ayrıca güneşin aktivitesi ve hava durumuna göre kuzey ışınlarını en net görebileceğiniz zamanları tahmin eden uygulamalar da mevcut. İyi bir araştırma ile güzel bir tatil geçirebilir bu efsanevi olaya şahit olabilirsiniz.
Kuzey ışıkları hangi ülkede en iyi şekilde görülür bir başka merak edilen soru. Önceden belirtildiği gibi kuzey ışıklarını en iyi görebileceğiniz yerler kutuplara yakın ülkelerdir. Arktik bölgelerde en iyi şekilde görebileceğiniz kuzey ışıkları NASA'ya göre aslında Akdeniz'e kadar bile inebilir. Ancak bu çok az rastlanan ve fark edilemeyecek kadar zayıf auroraların meydana geldiği bir durum. Bu yüzden gidebildiğiniz kadar kuzeye gitmeniz gerekir.
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