Kuzey ışıkları nerede, nereden görülüyor? Aurora neden ve ne zaman oluşuyor?

Özellikle kutup bölgelerinde görülen rengarenk ışıkların başrolde olduğu bu büyüleyici gösteriye "Aurora - Kuzey Işıkları" diyoruz. Adını Şafak Tanrıçası'ndan alan bu mucizevi doğa olayı, havanın karanlık ve açık olduğu zamanlarda izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyadaki birçok insanın tanık olmak istediği bu kozmik şovu siz de merak ediyor ve sevdikleriniz ile eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız bölgeye bir gezi düzenleyebilirsiniz. Kuzey ışıkları nerede ne zaman görülür gibi soruların yanıtları içinse yazımızı okuyabilirsiniz.

Kuzey Işıkları Neden Oluşur?

Dilerseniz ilk olarak bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Güneşte birçok patlama meydana geliyor ve her patlamada elektrik yüklü parçacıklar etrafa dağılıyor. Güneşten savrulan bu elektrik yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanın etkisi ile kutuplara doğru çekiliyor ve etkileşime girerek ışımalara yol açıyor. İşte biz bu olaya "Kuzey Işıkları" adını veriyoruz. Kuzey ışıklarında genel olarak yeşil, mavi, mor ve kırmızı renkleri görülür. Bunun nedeni ise tepkimeye giren parçacıkların içerdiği elementler. Örneğin; yeşil renk oksijen moleküllerinden, mavi renk ise nitrojen moleküllerinden meydana geliyor.