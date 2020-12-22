Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kuzey ışıkları nerede, nereden görülüyor? Aurora neden ve ne zaman oluşuyor?

Kuzey ışıkları nerede, nereden görülüyor? Aurora neden ve ne zaman oluşuyor?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuzey ışıkları nerede, nereden görülüyor? Aurora neden ve ne zaman oluşuyor?

İçindekiler

  • Kuzey Işıkları Neden Oluşur?
  • Kuzey Işıkları Nerede Oluşur?
  • Kuzey Işıkları Nereden Görülüyor?
  • Kuzey Işıkları Hangi Ülkelerde Görülür?

"Aurora Borealis" olarak da bilinen kutup ışıkları şüphesiz dünyamızdaki en ilginç doğa olaylarından biri. Aslında yeryüzünün sahip olduğu manyetik alan ile güneşten gelen enerji parçacıklarının etkileşmesi sonucu oluşan ışımalar olan kuzey ışıkları, izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor. Siz de kuzey ışıklarını görmek istiyorsanız, kuzey ışıklarına dair bilmeniz gerekenleri bir araya getirdiğimiz bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Özellikle kutup bölgelerinde görülen rengarenk ışıkların başrolde olduğu bu büyüleyici gösteriye "Aurora - Kuzey Işıkları" diyoruz. Adını Şafak Tanrıçası'ndan alan bu mucizevi doğa olayı, havanın karanlık ve açık olduğu zamanlarda izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyadaki birçok insanın tanık olmak istediği bu kozmik şovu siz de merak ediyor ve sevdikleriniz ile eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız bölgeye bir gezi düzenleyebilirsiniz. Kuzey ışıkları nerede ne zaman görülür gibi soruların yanıtları içinse yazımızı okuyabilirsiniz.

Kuzey Işıkları Neden Oluşur?

Dilerseniz ilk olarak bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini öğrenelim. Güneşte birçok patlama meydana geliyor ve her patlamada elektrik yüklü parçacıklar etrafa dağılıyor. Güneşten savrulan bu elektrik yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanın etkisi ile kutuplara doğru çekiliyor ve etkileşime girerek ışımalara yol açıyor. İşte biz bu olaya "Kuzey Işıkları" adını veriyoruz. Kuzey ışıklarında genel olarak yeşil, mavi, mor ve kırmızı renkleri görülür. Bunun nedeni ise tepkimeye giren parçacıkların içerdiği elementler. Örneğin; yeşil renk oksijen moleküllerinden, mavi renk ise nitrojen moleküllerinden meydana geliyor.

Kuzey Işıkları Nerede Oluşur?

Kutup ışıkları nerede meydana gelir, merak edilen sorulardan. Dünyanın manyetik etkisinin en fazla hissedildiği yer kutup bölgeleridir. Bu sebeple de kuzey ışıkları genelde bu bölgelerde görülür. Ancak kuzey ışıklarının görünebilir olması için birçok etken bulunuyor. Yani eğer uygun şartlar yok ise kuzey ışınlarını kutup bölgesinde olmanıza rağmen göremeyebilirsiniz.

Gözlem yaptığınız günde gökyüzünün açık olması, ışık kirliliğinin olmaması ve göğün karanlık olması gerekir. Bulunduğunuz konum, gözlemlediğiniz tarih gibi birçok etmen kutup ışıklarını görüp göremeyeceğinizi belirleyebilir. Bu sebeple gitmeden önce ayrıntılı bir araştırma ve planlama yapmalısınız. Gezilerinizi kuzey ışıklarının en sık görüldüğü 23 Eylül - 21 Mart arasındaki bir tarihe denk getirebilirsiniz. Ayrıca güneşin aktivitesi ve hava durumuna göre kuzey ışınlarını en net görebileceğiniz zamanları tahmin eden uygulamalar da mevcut. İyi bir araştırma ile güzel bir tatil geçirebilir bu efsanevi olaya şahit olabilirsiniz.

Kuzey Işıkları Nereden Görülüyor?

Kuzey ışıkları hangi ülkede en iyi şekilde görülür bir başka merak edilen soru. Önceden belirtildiği gibi kuzey ışıklarını en iyi görebileceğiniz yerler kutuplara yakın ülkelerdir. Arktik bölgelerde en iyi şekilde görebileceğiniz kuzey ışıkları NASA'ya göre aslında Akdeniz'e kadar bile inebilir. Ancak bu çok az rastlanan ve fark edilemeyecek kadar zayıf auroraların meydana geldiği bir durum. Bu yüzden gidebildiğiniz kadar kuzeye gitmeniz gerekir.

Kuzey Işıkları Hangi Ülkelerde Görülür?

  • İsveç'te yer alan Abisko, Björkliden, Jukkasjärvi, Kiruna kuzey ışıklarını en güzel şekilde görebileceğiniz yerler arasında. Özellikle Abisko'da bulunan gölün de etkisi ile bulutsuz gün sayısı oldukça fazla. Hava durumunu önceden kontrol ederek Abisko'da tertemiz bir gökyüzü ve kuzey ışıklarına şahit olabilirsiniz. Jukkasjärvi ise kuzey ışıklarının en iyi şekilde görüldüğü bir diğer nokta. Bölge merkezlerinden otobüs seferleri ile buraya gelebilir, kutup yıldızlarının harika gösterisini izleyebilirsiniz
  • Finlandiya'da yer alan Inari, Kakslauttanen, Ivola gibi bölgeleri de tercih edebilirsiniz. Özellikle Kakslauttanen bölgesinde bulunan camdan Eskimo çadırlarının içerisinde kuzey ışıklarına şahit olabilir, sevdikleriniz ile özel bir tatil yaşayabilirsiniz. Diğer yerlere göre daha bulutsuz olan bu bölgede kuzey ışıklarına denk gelemezseniz bile doğanın içinde ren geyikleri ile beraber harika bir tatil geçireceğinizden emin olabilirsiniz.
  • Kuzey ışıklarını gözlemlemek için tercih gidebileceğiniz bir diğer ülke ise, İzlanda. Kuzey ışıklarının yanı sıra, coğrafyası ile de oldukça büyüleyici olan bu ülkenin Reykjavik bölgesini tercih edebilirsiniz. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olan Reykjavik, Game Of Thrones dizisinin de çekildiği bölgelerden biri.
  • Bunların dışında Norveç, Rusya, Alaska, Rusya ve Kanada da kutup ışıklarını görebileceğiniz diğer ülkeler. Önceden iyi araştırarak ve uzmanları dinleyerek bu ülkelerin birine gidebilir, kutup ışıklarını eşsiz performansını izlerken keyifli bir kış tatili geçirebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Mudanya'da nereler gezilir?Mudanya'da nereler gezilir?
Palmer’dan ağlama garantili fragman Palmer’dan ağlama garantili fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kadınlar ne ister?' sorusunun cevabı bu filmlerde saklı

'Kadınlar ne ister?' sorusunun cevabı bu filmlerde saklı

Heidi çizgi filminin arkasındaki dramatik hikaye!

Heidi çizgi filminin arkasındaki dramatik hikaye!

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada!

Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada!

İlginizi Çekebilir

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Diğer Haberler

Adana gezilecek yerler - En güzel 26 nokta

Mutlaka görmeniz gereken Adana güzellikleri

Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü oluşumu, yol tarifi, kamp alanı, giriş ücreti

Huzurlu bir mola: Kovada Gölü

Giresun Adası: Karadeniz'in tek adası

Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada!

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası - Divriği Ulu Cami nerede, kim yaptı, hangi beyliğe aittir?

İslam mimarisinin başyapıtı: Divriği Ulu Cami

Kuştul Manastırı nerede, nasıl gidilir?

Vadinin zirvesi: Kuştul Manastırı

Türkiye'deki Kanyonlar - Birbirinden güzel 12 kanyon

Türkiye'nin en güzel kanyonları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.