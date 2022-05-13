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Kuzey Kore koronavirüs kaynaklı ilk ölümleri duyurdu! Aşılı kimse yok insani kriz kapıda

13.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin ilk resmi Covid-19 vakalarını açıklamasıyla birlikte ülke genelinde karantina uygulaması başladı. Ülkede acil durum ilan edilirken can kaybının 6'ya yükseldi. Kim Jong Un'un yetkilileri, salgını önleyemedikleri için eleştirdiği bilgisi paylaşılırken, halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı ülkede, büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir. Tüm dünyanın koronavirüsle kıvrandığı ve ciddi ölümler verdiği zamanlarda Kuzey Kore, virüs görülmeyen tek ülke olduğunu duyurmuştu.

Kuzey Kore koronavirüs kaynaklı ilk ölümleri duyurdu! Aşılı kimse yok insani kriz kapıda

Koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, virüs kaynaklı ilk ölümler açıklandı. Dün ilk Kovid-19 vakasının saptandığı Kuzey Kore'de, resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu 6 kişiden birinde, Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi. Ülkede, nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olan 350 bin kişiden 162 bin 200'ü sağlığına kavuşurken, 187 bin 800'ü tecrit edildi.

KİM'DEN 'SALGINI ÖNLEYEMEDİNİZ' AZARI

Kuzey Kore'de yalnızca dün 18 bin kişide yüksek ateş belirtisi görülürken, bunlardan kaçının Kovid-19 hastası olduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Bu arada KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dün acil salgın önleme merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi. Kim'in burada yetkilileri, salgını önleyemedikleri için eleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

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GÜNEY KORE VE ÇİN'DEN DESTEK

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, Kuzey Kore'nin salgınla mücadelesi için Pyongyang yönetiminin talebi durumunda tıbbi destek sağlanabileceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, komşu ve dost Kuzey Kore'nin salgınla mücadelesine "tam destek" vermeye hazır olduklarını duyurdu.

HALK AŞILI DEĞİL, İNSANİ KRİZ OLABİLİR

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Covid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

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ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üst düzey yetkililerle salgını görüştüğü toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yapmıştı.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programınca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

(AA)

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