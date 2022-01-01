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Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin 2022'de ekonomiye odaklanacağını söyledi

01.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "büyük bir ölüm kalım mücadelesi" ile karşı karşıya olduğunu, ve yalpalayan ekonominin bu yıl ulusal öncelik olacağını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin 2022'de ekonomiye odaklanacağını söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "büyük bir ölüm kalım mücadelesi" ile karşı karşıya olduğunu, ve yalpalayan ekonominin bu yıl ulusal öncelik olacağını söyledi.

İktidarda 10 yılını tamamlayan Kim, Kore İşçi Partisi (WPK) 8. Merkez Komitesi'nin Pazartesi günü başlayan 4. Genel Kurul Toplantısı'nın sonunda Cuma günü konuşma yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Kuzey Kore, gıda kıtlığı ile karşı karşıya.

Konuşmasında ABD veya Güney Kore'den doğrudan bahsetmeyen Kim, kalkınmayı artırmanın ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmenin ana görev olduğunu söyledi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim'in 2021'deki "zor durumu" kabul ettiğini ve "insanlar için gıda, giyim ve barınma sorununu çözmede radikal ilerleme sağlamak için önemli bir görev" belirlediğini bildirdi.

Pandemi ile mücadelenin önümüzdeki yıl için ana hedeflerden biri olduğunu söyleyen Kim, "Acil salgın önleme çalışmaları, devlet çalışmalarında en yüksek öncelik haline getirilmelidir" dedi.

Kim, Kore yarımadasında giderek daha istikrarsız hale gelen askeri ortam nedeniyle Pyongyang'ın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini de söyledi.

Kuzey Kore

Ülkede insanların aç kaldığı ve kış yaklaşırken tam bir gıda krizi yaşanabileceği endişelerine dair haberler yer alıyor.

Ülke sınırları, Covid-19'un Çin'den yayılmasını önlemek için Ocak 2020'den beri kapalı tutuluyor.

Kim'in yeni yıl konuşmaları daha önce Güney Kore ve ABD'ye mesajlar içeriyordu, ancak bu kez açık değinme olmadı.

Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin, ateşkesle sona eren Kore Savaşı'nı resmen sona erdirme konusunda Aralık ayında prensipte anlaşmışlardı.

Ancak Güney Kore, Kuzey Kore'nin talepleri nedeniyle görüşmelerin henüz başlamadığını söyledi.

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