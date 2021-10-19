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Kuzey Kore'den fırlatılan balistik füze Japonya açıklarına düştü

19.10.2021 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ve Japonya; Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'den fırlatılan balistik füze Japonya açıklarına düştü

Güney Kore ve Japonya; Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap bir hükümet kaynağına dayanarak, Pyongyang'ın bu füze denemesinin, Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk geldiğini bildirdi.

Son haftalarda Pyongyang yönetimi, hipersonik ve uzun menzilli seyir füzeleri ile uçaksavar silahları olduğunu iddia ettiği ekipmanlar üzerinde bir dizi deneme gerçekleştirdi.

Bu testlerden bazıları katı uluslararası yaptırımları ihlâl ediyor.

Kuzey Kore'nin nükleer silahların yanı sıra balistik füze denemeleri gerçekleştirmesi de Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda.

Salı günü Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundan, Pyongyang'ın genellikle denizaltı üssü olarak kullandığı Sinpo limanından bir füze fırlatıldığını söyledi. Füze, Japonya Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne indi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iki balistik füze olduğunu söyledi ve denemeleri "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Güney Kore kendi silahlarını geliştirirken Kuzey Kore de füze denemelerine devam ediyor. İki ülkeyi izleyen uzmanlara göre bu durum, Kore yarımadasında silahlanma yarışına dönüşmüş halde.

Seul kısa süre önce denizaltından fırlatılan bir füzeyi tanıttı ve bu hafta Güney Kore'de düzenlenen savunma fuarının şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğu söyleniyor. Ayrıca yakında uzaya kendi roketini fırlatacak.

Kore yarımadasını iki ülkeye ayıran Kore Savaşı 1953'te ateşkesle sona erdiği için Kuzey ve Güney Kore teknik olarak halen savaşta.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta Kore yarımadasında yeniden savaş çıkmasını istemediğini, ancak ülkesinin düşmanlarına karşı kendini savunmak için silah geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Son 24 saat içinde ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Biden yönetiminin Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeye açık olduğunu yineledi.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki önceki görüşmeler, nükleer silahlardan arınma konusundaki temel anlaşmazlıklar nedeniyle bozuldu.

ABD, yaptırımlar hafifletilmeden önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini istiyor, ancak Kuzey Kore şimdiye kadar bu talebi geri çevirdi.

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