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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

27.04.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor. (DHA)

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