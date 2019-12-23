Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şule ve Kuzey boşanacak mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 28 Aralık Cumartesi akşamı 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı son bölümüyle de reytinglerde zirvede yer aldı.
Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, geçtiğimiz Cumartesi ekrana gelen eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 8.07 rating ve yüzde 18.83 izlenme payı, Total’da 10.48 rating ve yüzde 24.13 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.94 rating ve 14.91 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #sevenkıskanır etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #sevenkıskanır etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 28 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk heyecan dolu 15. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazandı. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olmasına sinirlenen Şule, giderek daha tehlikeli olacağının sinyallerini verdi. Kuzey-Yıldız savaşı ise giderek kızışmaya başladı. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtti. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman etti. İki inatçı keçi birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için elinden geleni yaptı. Kızlar ve Nahide, Kuzey’le Yıldız’ın arasını yapmak için yardım etse de Kuzey’in inadı kırılmadı. Ava giden Sefer ve Kuzey’in karşılarına ayı çıktı. Kuzey kaçarken, ayıya yakalanan Sefer’i kurtaran Yıldız oldu. Final sahnesinde Yıldız ve Kuzey bir kez daha karşı karşıya geldi. Kuzey, Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen onu affetmedi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
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