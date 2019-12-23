Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şule ve Kuzey boşanacak mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 28 Aralık Cumartesi akşamı 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı son bölümüyle de reytinglerde zirvede yer aldı.

“KUZEY YILDIZI İLK AŞK” İZLEYENLER #SEVENKISKANIR DEDİ!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, geçtiğimiz Cumartesi ekrana gelen eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 8.07 rating ve yüzde 18.83 izlenme payı, Total’da 10.48 rating ve yüzde 24.13 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.94 rating ve 14.91 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #sevenkıskanır etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #sevenkıskanır etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 28 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!