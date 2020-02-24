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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız öfkeden deliye dönüyor! Kuzey Yıldızı son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 03:03 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey ve kızlarının Şule’den hesap sorduğu fragmanda öfkeden gözü dönen Yıldız durdurulamıyor. Sefer, Yıldız’ın kim olduğunu öğrenen Tülin’in tokatıyla sarsılırken doktor, Pembe’den vazgeçmiyor. İşte Kuzey Yıldızı 23. yeni bölümden ilk fragman.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 29 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden eğlenceli bir fragman yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde eğlenceli anlar yaşanacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey tarafından bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız bu kez Şule'nin istediği gibi yargısız infaz yapmayacaktı. İz sürmeye karar vererek gerçeklerin peşine düştü. Baş başa kalmak için gittikleri sahil evinde Tülin'le karşılaşan Sefer ve Nahide, Kuzey'den hesap sordu. Köşeye sıkışan Kuzey ve kızları, Sefer ve Nahide'ye tüm planı anlatınca ikili de oyuna ortak oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Kuzey ve kızları Tülin'den belgeleri almak için son bir plan yaparken, Yıldız da onları adım adım takip etti. Kuzey ve kızları, Tülin için çok romantik bir ortam hazırladı. Fakat boşanma belgelerine ulaşmak için hazırladıkları bu çok özel akşam yemeğinde beklenmedik sürprizler yaşandı. Tülin, Kuzey'in özgürlüğü için belgeleri vereceğini söylerken bunu duyan Sefer sevinçle Tülin'e sarıldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Nahide'nin bu sırada baskın yapmasıyla Sefer'in düştüğü haller komik anlara sahne oldu. Çetin, Osman'ı kaçırarak Feride'ye olan aşkının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıldız ise Kuzey ve Tülin'i takip ederken, tesadüfen Şule ve Çetin'i gördü.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)

Bu sırada olanlardan habersiz Feride’yi takip eden Pembe, Kuzey’e haber verdi. Yıldız'ın Çetin'e silah doğrulttuğu ve parasını geri istediği heyecan dolu anlarda Kuzey de gelince ortalık karıştı. Kuzey gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, duyulan silah sesi herkesi şoke etti. Yıldız ve Kuzey'in içine düştükleri bu durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 29 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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