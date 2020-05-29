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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Yayın tarihi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 01:51 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Koronavirüs nedeniyle ekrana ara veren Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın çekimleri geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Kuzey Yıldızı'nın 28. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kuzey'in Yıldız'ı çift terapisine gitmeye ikna ettiği tanıtımda doktor ikiliye bir yakınlarının çocuğuna annelik babalık yapmalarını öneriyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ekran yolculuğuna bir süre ara vermek zorunda kalan Show TV’nin severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara geri dönüyor. Dizinin 28. yeni bölüm yayın tarihi belli olurken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 6 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZ'I İLK AŞK'A ÖZLEM BİTİYOR!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde, küçük çocuğu hapishaneden çıkaran Kuzey ve Yıldız'ın eğlenceli halleri dikkat çekerken, Nahide'nin hamilelik haberiyle tüm aile sevinçten havalara uçuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Kuzey, Çetin'in ihanet belgelerini Yıldız'a verdiğini öğrenirken, Yıldız'ın tekneden belleği fırlattığı anlardaki haykırışı heyecanı yükseltiyor. "Kuzey belgeleri alabilecek mi?" sorusu ise merak uyandırıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ve Yıldız'ın kavuştuğu romantik anlar bir rüya çıkarken, Kuzey'in kendini affettirmek için çekildiği inziva gittikçe trajik bir hal almaya başladı. Elektrik ve suyun olmadığı barakada mahsur kalan Kuzey, ateşi de çıkınca iyice panik oldu. Sefer, Nahide ve kızlar Kuzey'e ulaşamayınca polise giderken, Yıldız da Kuzey'i aramaya başladı. Temiz kalbi ve özel güçleriyle pampasının zor durumda olduğunu gören Sefer'in kendine "11 Kadıoğlu" dediği anlar ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Kuzey'in yardımına yine Yıldız koştu ve onu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yıldız yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekse de Kuzey ile hemen eskisi gibi sevgili olma niyetinde değildi. Zamana ihtiyaçları olduğunu düşünerek arkadaş kalmak istedi. Kuzey ise arkadaş olmak istemese de mecburen bunu kabul etti. Çetin kötülüklerine ara vermeden devam ederken bu sefer hedefine Yaşar, Sefer ve çocukları alarak onlara tuzak kurdu. Kuzey ve Yıldız kendilerini değiştirmek istediğini söyleyerek psikoloğa gitmeye karar verdi. Final sahnesinde Çetin, bir milyon lira parayı ve Şule'ye karşı bütün kozların olduğu bir belleği Yıldız'a vererek herkesi şoke etti. Çetin'in şaşırtan hamlesi karşısında Yıldız'ın ne yapacağı merak konusu olurken, "Çetin yine oyun mu oynuyor?" sorusu akıllara geldi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

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