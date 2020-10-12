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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'a Bulut'tan büyük tehdit: Eğer Kuzey'den ayrılmazsan...

12.10.2020 01:11 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey'in saldırıya uğradığı anların yürekleri ağza getirdiği tanıtımda Kuzey, Yıldız'ı Bulut'a karşı uyarıyor. Bulut, Kuzey'den ayrılması için Yıldız'ı tehdit ederken Yıldız'ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Bulut'un "Kuzey'den ayrılmazsan her gün bir sevdiğini öldüreceğim" sözleri Yıldız'ı dehşete düşürüyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve 35. son bölümde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 17 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 35. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Şule'yle olanlardan sonra içinde biriktirdiklerini tutamayarak büyük bir patlama yaşadı. Artık büyük aşkı için yaşadıklarından dolayı yorulan Yıldız her şeyi arkasında bırakıp ortadan kaybolmaya karar verdi ancak tam gitmek istediği anda onun için gelen polislerle karşılaştı. Şule, Yıldız'dan şikayetçi olduğu için Yıldız bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)2
Tüm yaşananlara rağmen Kuzey ise hala Yıldız ile yeniden bir araya gelmenin yollarını arıyordu. Yıldız'ı bir türlü ikna edemeyen Kuzey, son çare olarak onu kaçırmaya karar verdi. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in son hamlesi de işe yaramadı. Yıldız, ne kadar beni bırak dese de Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmeye niyeti yoktu. İnatçı aşık bu sefer de Yıldız'la aşk yuvalarının inşaatına başladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

BULUT, KUZEY'E YENİ BİR OYUN OYNADI!

Öte yandan Bulut, Kuzey için hala bir tehdit olmaya devam ediyordu. Bu sefer Kuzey'e, kızlarıyla zarar vermeyi planlayan Bulut, gizlice Şule'nin evine girdi. Kuzey'in kızlarının uyuduğu odaya girerek bir fotoğraf çekildi. Kızlarla çekildiği bu fotoğrafı da Kuzey'e ulaştırdı. Kuzey, kızlarının yanında gizemli bir yabancı olduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Kuzey peşindeki bu beladan nasıl kurtulacaktı?

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.03 rating ve yüzde 8.27 izlenme payı, AB’de yüzde 2.44 rating ve 7.09 izlenme payı ve Total’da 5.28 rating ve yüzde 14.66 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #BırakamamSeni etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #BırakamamSeni etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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