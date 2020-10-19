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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kuzey sonunda kavuşuyor mu? Kuzey Yıldızı 36. bölümde neler oldu?

19.10.2020 03:00 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. son bölümünde Sefer vurulması herkesi şoke etti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 37. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuzey ve Yıldız'ın bir arada olduğu romantik anların izleyenleri gülümsettiği tanıtımda Yaşar'ın hafızasını kaybedip sadece Kuzey ve Yıldız'ı hatırlaması dikkat çekiyor. Kuzey ve Sefer, gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken Yıldız, Kuzey'i öperek uzun süredir beklenen kavuşmayı gerçekleştirecek mi merakla bekleniyor.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 24 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 36. son bölümünde Bulut'un, Kuzey ve Yıldız'ı ayırmak için yaptıkları seyircilere pes dedirtti. Yıldız'ı, Kuzey'den ayrılması için sevdikleriyle tehdit eden Bulut finalde Sefer'i vurarak herkesi şoke etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.40 rating ve yüzde 9.21 izlenme payı, AB’de yüzde 2.96 rating ve 8.32 izlenme payı ve Total’da 5.67 rating ve yüzde 15.58 izlenme payı elde etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #HepBirlikte etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #HepBirlikte etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 36. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey'in gizli düşmanı, kızlara kadar ulaşarak artık ne kadar tehlikeli olduğunu gösterince herkes birlik olup harekete geçti. Sefer, pampasını korumak için nöbet tutarken bacanakları da zorlu eğitimlerden geçirerek düşmana karşı hazır hale getirdi. Tüm Mollaoğulları ve Kadıoğulları da gelecek tehlikeye karşı tetikteydi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY SALDIRIYA UĞRADI!

Sahilde ateş başında oturan Kuzey, Yıldız için türkü söylerken bu duygusal anlarda hiç beklenmedik bir saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi Kuzey'i boğmaya çalıştı. Tehlikenin artık nereden geleceği belirsizdi. Öte yandan Yıldız da Kuzey için telaşlanmaya başlamış, Bulut'un tüm yaptıkları iki aşığı uzaklaştırmak yerine birbirine daha çok yakınlaştırmıştı ancak Bulut, hedefine ulaşmak için her yolu denemeye devam etti. İçlerine sızarak hem Yıldız'la hem Kuzey'le yakın olan Bulut, iki aşığı manipüle ederek birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yıldız'ın üniversite arkadaşlarını Ordu'ya çağırarak sürpriz yapan Bulut, Kuzey'i gelen gruptan Erdinç'e karşı dolduruşa getirince olay çıktı. Kuzey kıskançlığına yenik düşüp Yıldız'ın arkadaşına kafa atınca ikili arasında gerilim yaşandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

SEFER VURULDU!

Bulut, Kuzey'in üzerine oyunlar oynadıkça, Kuzey kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. En sonunda gözünü karartan Bulut, sesini değiştirerek Yıldız'ı aradı ve Kuzey'den ayrılmazsa sevdiklerine zarar vereceğini söyleyerek tehdit etti. Aldığı tehditle korkudan ne yapacağını bilemeyen Yıldız, fenerde Kuzey ve Sefer'le buluştu. Kuzey, Yıldız'a destek olurken Sefer de ikilinin birbirine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tam bu anlarda patlayan silahla herkes şoke oldu. Sefer'in vurulduğu final anları izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 24 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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