Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta kına gecesi mutluluğu!

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde, Kuzey ve Yıldız'ın kına gecesi heyecanı yaşanıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Karakoldaki engeli de aşmış, tamamen hazırlıklara odaklanmışlardır. Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır.

Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu defa tehlikenin adı, Cevher’dir. Kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Yeni tehlike Cevher, Kuzey ve Sefer’in başına çorap örerken ev halkı, eski tehlikeyi etkisiz hale getirmeye çalışırlar.

Zira Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş, düşmanlığına kaldığı yerden devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız; Kadıoğulları ve Mollaoğulları dört koldan tüm tehlikeleri savuşturmak ve beklenen vuslatı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kuzey, canı pahasına bile olsa kınaya yetişmeye çalışacaktır ama bulaştığı bela, kolay kolay kurtulacağı türden değildir.