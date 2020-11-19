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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta kına gecesi mutluluğu!

19.11.2020 20:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 40. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın kına heyecanının herkesi sardığı tanıtımda Yaşar'ın hafızası geri gelince düğüne mani olmaması için Nahide ve Emine harekete geçiyor. Kuzey, kınaya yetişmeye çalışırken Cevher'in başına açtığı macera yüzünden zor anlar yaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın kına gecesi heyecanla beklenirken, YılKuz aşkı büyük kavuşmaya adım adım yaklaşıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde, Kuzey ve Yıldız'ın kına gecesi heyecanı yaşanıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Karakoldaki engeli de aşmış, tamamen hazırlıklara odaklanmışlardır. Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu defa tehlikenin adı, Cevher’dir. Kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Yeni tehlike Cevher, Kuzey ve Sefer’in başına çorap örerken ev halkı, eski tehlikeyi etkisiz hale getirmeye çalışırlar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Zira Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş, düşmanlığına kaldığı yerden devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız; Kadıoğulları ve Mollaoğulları dört koldan tüm tehlikeleri savuşturmak ve beklenen vuslatı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kuzey, canı pahasına bile olsa kınaya yetişmeye çalışacaktır ama bulaştığı bela, kolay kolay kurtulacağı türden değildir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)3

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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