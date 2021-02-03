Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek sevinci

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 50. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Engin Ar'ın şikayetiyle tutuklanan Kuzey ve Yıldız, hem içine düştükleri durum yüzünden hem de birbirlerinden ayrı kaldıkları için derinden sarsıldı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman'ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı.

Burada Osman'ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman'ın hayatını da kurtarmış oldu. Yıldız, Kuzey ve pampaları ise Engin Ar'ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi.

Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı. Eve döndüklerinde ise Yıldız'ın yaşadığı mide bulantısı herkesi meraklandırdı. Finalde hamilelik testi yapan Yıldız'ın "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu ise büyük merak uyandırdı.