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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın büyük inatlaşması

31.01.2021 20:20 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 50. bölüm tanıtımı yayınlandı. Alışveriş sırasında Nahide'nin doğum sancılarının başladığı tanıtımda paniğe kapılan Sefer'in telaşlı halleri izleyenleri güldürüyor. İki aşık Kuzey ve Yıldız'ın restoran konusunda inatlaşmasında Kuzey galip gelirken, Yıldız'ın düşünceli hali dikkat çekiyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 50. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

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Engin Ar'ın şikayetiyle tutuklanan Kuzey ve Yıldız, hem içine düştükleri durum yüzünden hem de birbirlerinden ayrı kaldıkları için derinden sarsıldı. Kuzey ve Yıldız hapishanede zor anlar yaşarken, karda kaybolan Osman ve Gökçe de kurtulmaya çalışıyordu. Düştüğü için bayılan Osman'ın kendine gelmesiyle Gökçe derin bir nefes aldı. Burada Osman'ı ısıtmak ve yalnız bırakmamak için taşıyan Gökçe aynı zamanda Osman'ın hayatını da kurtarmış oldu. Yıldız, Kuzey ve pampaları ise Engin Ar'ın şikayetini geri çekmesiyle hapishaneden kurtuldular. Özgürlüğüne kavuşan Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide ile birlikte tatil planı yaptı. Planları üzerine karavan kiralayan ekip kamp yapmaya karar verdi. Kamp alanına gelen çiftler burada doğa içinde huzurlu ve keyifli anlar yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp yaptıkları yere gelen bir aile ve çocukları, tüm kamp eğlencesini kaçırınca tatil maceraları sonlandı. Eve döndüklerinde ise Yıldız'ın yaşadığı mide bulantısı herkesi meraklandırdı. Finalde hamilelik testi yapan Yıldız'ın "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu ise büyük merak uyandırdı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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