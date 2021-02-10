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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 51. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın son hali herkesi şaşırtıyor

10.02.2021 23:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 51. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Restoranın yeni sahibi Halil İbrahim'in dikkat çektiği Kuzey Yıldız İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanında, Yıldız'ın restoranının yeni hali herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Yıldız'ın şişmanlayan hali izleyenlerin yüzünü güldürürken, Mine'nin evlilik haberine Kuzey'in vereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oluyor. İşt

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 13 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 51. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 50. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın hamilelik haberiyle bütün aile büyük bir sevinç yaşarken, Kuzey ile Yıldız çifti de gelecek bebekleri için tatlı bir heyecan yaşıyordu. Diğer tarafta evlenmeyi dört gözle bekleyen Poyraz ve Kamer de, kız isteme merasiminin bir an önce gerçekleşmesini istiyordu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)
Tam bekledikleri an yaşanırken, Kuzey'in Kamer'i vermeyerek itiraz etmesi herkesi şaşırttı. Kuzey, kendisinin kız isteme sürecinde yaşadıklarını hatırlayarak, Poyraz'ı zorlamaya karar verdi. Bebek sürprizi Kuzey ile Yıldız'ın tüm hayatını değiştirmeye başlarken, doktorun söyledikleriyle Kuzey, Yıldız'ı korumak için adeta olağanüstü hal başlattı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)

Doktor, Yıldız'ın hamilelik sürecinde çok dikkat etmesi ve stresten uzak kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Yıldız'ın artık çalışmasını istemeyen Kuzey, restoranı devralarak koruma tedbirlerine başladı ve Yıldız'ı eve gönderdi. Nahide'nin başlayan sancıları herkese panik dolu anlar yaşatırken, Sefer'in telaşı ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Nahide'nin sonunda doğumu başladı ve çiftin bir kız bebeği dünyaya geldi. Finalde ise yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kuzey'in kızları evde yokken Yıldız, restorana gidip Kuzey'e bakmak istedi ancak evden çıktığında yere düştü. Acı içinde kalan ve sesini kimseye duyuramayan Yıldız'ın hali korku dolu anlara sahne oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 13 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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