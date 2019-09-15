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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta büyük kavga! Kuzey Yıldızı 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2019 22:57 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öfkeli halleriyle dikkat çeken Yıldız’ın gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin reisleri kavgaya tutuşuyor. Kuzey’le sürekli inatlaşan Yıldız’ın arıları Kuzey ve kızlarının üzerine saldığı anlar heyecanı yükseltirken, tanıtım eğlenceli sahneleriyle beğeni topluyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. bölüm fragmanı.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana gelecek.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İLK BÖLÜMÜYLE EKRANA GELDİ
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Yıldız’la sözlenip İstanbul’a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen ve üç çocuk sahibi olan Kuzey, eşi tarafından terk edildi. Üzerine dolandırılıp, sıfır noktasına gelince kızlarıyla birlikte memleketine dönmeye karar verdi. Fakat Kuzey’i ne kendi ailesi ne de diğer köylüler kabul etti. Kendini bildi bileli Kuzey’i seven, ondan başkasını gözü görmeyen Yıldız ise onu geldiği yere göndermeye, döndüğüne pişman etmeye yeminliydi. Yıldız, her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etse de Kuzey, geri dönmeye niyetli değildi. Yıldız’ın giderek alevlenen öfkesiyle ikilinin hesaplaştığı anlarda her şey Kuzey’in iki dudağının arasındaydı. Kuzey’in, “Çünkü ben seni…” diye başladığı sözlerini nasıl bitireceği merakla beklenecek.

Kuzey Yıldızı (4)

SOSYAL MEDYADA #KUZEYYILDIZIİLKAŞK KONUŞULDU!
Dizi, #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 10 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Dizi ilk bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.75 rating ve yüzde 11.83 izlenme payı, AB’de yüzde 3.45 rating ve yüzde 11.49 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.82 rating ve yüzde 11.90 izlenme payı elde etti.

KUZEY VE YILDIZ YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA!
Yıldız’la sözlenip İstanbul’a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen ve üç çocuk sahibi olan Kuzey, eşi tarafından terk edildi. Üzerine dolandırılıp, sıfır noktasına gelince kızlarıyla birlikte memleketine dönmeye karar verdi. Fakat Kuzey’i ne kendi ailesi ne de diğer köylüler kabul etti. Kendini bildi bileli Kuzey’i seven, ondan başkasını gözü görmeyen Yıldız ise onu geldiği yere göndermeye, döndüğüne pişman etmeye yeminliydi.


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