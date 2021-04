Kuzey Yıldızı'nın Feride'si Gizem Güneş'ten Jonas Brothers itirafı!

2003'te "Joy to the World (A Christmas Prayer)" adlı ilk single'ını yayımladıktan sonra Columbia Records ile anlaşan Nick, 2004 yılında ilk albüm kayıtlarına başladı. Aynı dönemde kardeşi Joe da Nick'in izini takip ederek birkaç müzikalde sahne almaya başlayan Joe ve Nick 2005'te Columbia Records'un patronu Steve Greenberg'in önerisiyle yanlarına kardeşleri Kevin'ı da alarak grubu kurmuş oldular.

2005 yılında Kelly Clarkson, Jesse McCarthy, Backstreet Boys ve The Click Five gruplarıyla birlikte sahne almaya başlayan Jonas Brothers, 2006'da It’s About Time isimli ilk albümünü yayımladı. Albümle listelerde istediği başarıyı yakalayamayan grup, "Mandy" ve "Year 3000" adlı parçaları single olarak piyasaya sürdü. Albümün satışlarının da düşük olması sebebiyle Columbia Records grupla olan anlaşmasını sonlandırırken, Jonas kardeşler 2007'nin başında Hollywood Records’a geçiş yaptı.

2007 yılında kendi isimleriyle aynı ismi taşıyan ikinci stüdyo albümünü Jonas Brothers, albümün prodüksiyonunda John Fields ile bir araya geldi. Billboard 200 listelerinde 5 numara olmayı başaran grup, en iyi çıkışı 3. single'ları "S.O.S."in Billboard Hot 100'de 17 numara olmasıyla elde etti.

Grup, kadrosunda üç kardeşin yanı sıra John Taylor (gitar), Greg Garbowsky (bas gitar), Jack Lawless (davul) ve Ryan Liestman (klavye)'ı da bulunduruyor.

Yaz aylarında gösterime giren Camp Rock filminde rol alan Jonas'lar, filmin soundtrack albümü ile Billboard listelerinde zirveye kadar yükseldi. Ağustos ayının sonlarında ise üçüncü stüdyo albümleri "A Little Bit Longer"ı yayımlayan Grup, Billboard 200 listesine ilk sıradan giriş yaptı.