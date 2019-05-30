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Kuzgun sezon finalinde Dila ve Derviş öldü mü? Burcu Biricik ayrıldı mı? Kuzgun sezon finali bölümü son sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 02:49 | Son Güncelleme

Kuzgun dizisi 16. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Kuzgun'un sezon finalinde iki önemli ayrılık yaşandı. Finalde Dila, Derviş'e silah çekti. Silahların havaya kalktığı anlarda Derviş'i ise Kuzgun vurarak öldürdü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen ise diziye veda etti. Final sahnesinde ise göğsüne silah dayayan Dila kendisini vurdu. Peki Kuzgun'da Dila öldü mü? Burcu Biricik ayrıldı mı? Kuzgun'un yönetmeni Bahadır İnce de diziye veda ettiğini açıkladı. İşte Kuzgun sezon finali son sahnesi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in paylaştığı Kuzgun dizisi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen 16. son bölümüyle sezon finali yaptı.

YÖNETMEN BAHADIR İNCE'DEN VEDA PAYLAŞIMI
Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun'da yeni sezon öncesinde yönetmen Bahadır İnce veda etti. Başarılı yönetmen Bahadır İnce, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla ''Yeni maceralar için yelken açıyoruz'' diyerek ayrılığı duyurdu.

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DİLA ÖLDÜ MÜ?
Kuzgun sezon finali son sahnesinde ise Kuzgun, Derviş'i vurarak öldürdü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziye veda etti.

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Dila ise silahı kendi göğsüne doğrultarak tetiği çekti. Dila yere yığılırken, Kuzgun ise büyük şok yaşadı. Burcu Biricik'in canlandırdığı Dila'nın ölüp ölmediği ise Kuzgun'un Eylül'de yayınlanmaya başlayacak olan 2. sezonunda belli olacak.

KUZGUN SEZON FİNALİ ÖZETİ
Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.

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